French News: Attitude moderne des vaches laitières au toucher

Source: Deutscher Bauernverband À l’occasion de la Journée internationale du lait, les producteurs laitiers ouvriront leurs fermes dans tout le pays le 1er juin et montreront comment les vaches sont gardées et traites. La Journée internationale du lait a été créée en 1957 par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la Fédération internationale de laiterie (FIL). Ce jour-là, des informations sur la production et les avantages du lait et des produits laitiers sont fournies dans le monde entier. La Journée internationale du lait offre à toutes les personnes intéressées la possibilité d’apprendre directement l’une des nombreuses campagnes nationales sur la vie des vaches laitières, les défis des producteurs laitiers et le produit laitier. La production laitière est non seulement un pilier important de l’agriculture allemande, mais également pour la préservation de 4,7 millions d’hectares de prairies dans tout le pays “, a déclaré Karsten Schmal, président de la Commission laitière de la German Farmers ‘Association. La production de lait en Allemagne et dans le nord-ouest de l’Europe présente l’empreinte de CO2 la plus faible du monde et est donc nettement plus respectueuse du climat qu’on ne le suppose généralement. Cela signifie également la préservation des prairies – en tant que stockage de carbone et terres pour la biodiversité. Toutefois, la condition préalable la plus importante pour l’entretien des prairies est la possibilité d’utiliser du bétail. En Allemagne, environ 63 000 producteurs laitiers produisent actuellement des aliments sains et de grande qualité. Autour de la Journée internationale du lait, des actions informatives et divertissantes pour tous les âges seront menées en coopération avec les associations d’agriculteurs et les associations régionales de laiterie. Les agriculteurs s’engageront auprès des consommateurs, des classes, des politiciens et des médias sur l’élevage moderne de vaches laitières et le lait de consommation.

