French News: Au Tatarstan, à l’initiative du parquet du transporteur de la Volga, une entreprise a été condamnée à une amende d’un million de roubles pour avoir commis une infraction de corruption

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur des transports de Volga a examiné la mise en œuvre de la législation anti-corruption et a établi que le responsable adjoint de la gare Yudino pour le transport de marchandises avait reçu en avril 2016 83 000 roubles de l’employé de Garant-M LLC pour avoir dissimulé le fait de surcharger des voitures avec des cargaisons de l’entreprise. rédiger des actes commerciaux pertinents et envoyer des wagons sans éliminer les violations constatées. En conséquence, cela a permis à l’expéditeur – Garant-M LLC de ne pas supporter les coûts supplémentaires liés à l’élimination de la surcharge et d’éviter les sanctions pénales “. Le tribunal du district de Kirovsky de Kazan en tant que donneur de pots-de-vin, employé de Garant-M LLC et preneur de pots-de-vin – substitut Le chef de la chaîne a été poursuivi et condamné à une peine pénale. Considérant que les actes illicites de nature corrompue commis par un employé de Garant-M LLC étaient commis dans l’intérêt de la société nommée, le bureau du procureur des transports a institué une infraction administrative à l’égard d’une personne morale, prévue à la partie 1 de l’art. 19.28 du Code administratif de la Fédération de Russie (rémunération illégale de la part d’une personne morale). Selon les résultats de la procédure administrative sur le fond, le magistrat de la section judiciaire n ° 4 du district de Kirov à Kazan a confié à la responsabilité administrative de LLC une amende d’un million de roubles. L’exécution réelle de la décision de justice est contrôlée par le bureau du procureur général de la Volga, dont vous pourrez prendre connaissance, ainsi que d’autres nouvelles, sur le service d’information et de communication du bureau du procureur général de la Fédération de Russie. ATS “AIR” à: efir.genproc.gov.ru

