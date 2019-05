French News: Championnat “Jeunes professionnels de Roscosmos” selon les normes WorldSkills

Source: Espace fédéral russe

# Roskosmos # main # WorldSkills 28/05/2019 13: 03 Le championnat «Jeunes professionnels de Roscosmos» conforme aux normes WorldSkills Le 31 mai 2019, dans la ville de Korolyov, dans la région de Moscou, se déroulera la cérémonie d’ouverture du quatrième Championnat d’entreprise WorldSkills Corporate Skills of Professional Skills. 14 juin selon les compétences: «Travaux de fraisage sur machines CNC», «Travaux de tournage sur machines CNC», «Electronique», «Technologies de soudage», «Graphiques d’ingénierie CAO», «Prototypage», «Analyse chimique de laboratoire» , «Technologue ingénieur», «Technologies composites», «Protection du travail», «Administration de réseau et système», «Protection de l’entreprise contre les menaces internes à la sécurité de l’information», «Marketing Internet» et «Recruteur». Plus de 400 employés de 30 entreprises de l’industrie spatiale et spatiale et des organisations éducatives Dans le cadre du championnat, il est prévu de mener des programmes éducatifs, culturels et commerciaux pour les participants et les experts du championnat, les gestionnaires et les spécialistes des services de personnel des entreprises employés des établissements d’enseignement de Moscou oblasti.Po résultats du championnat formeront une équipe conjointe de la Société d’État « Roskosmos » et 14 compétences pour effectuer au Championnat national annuel des professions travaillant dans les industries de haute technologie à la technique WorldSkills, Salut-Tech en Octobre 2019.

