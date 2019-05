French News: Coup d’envoi réussi pour l’infrastructure nationale de données de recherche en Allemagne

Source: Fondation allemande pour la recherche: la première conférence NFDI constitue un forum de discussion et de réseautage

Les 13 et 14 mai 2019, la Fondation allemande pour la recherche (DFG) a organisé à Bonn une première conférence sur la mise en place d’une infrastructure nationale de données de recherche (NFDI). À la fin de ces deux jours, tous les participants l’ont décrite comme extrêmement positive. 250 personnes ont assisté à la conférence, dont plus de 170 représentants du consortium éventuel pour discuter et discuter de leurs concepts les uns avec les autres Experts internationaux et membres du comité d’experts du NFDI: principe directeur de la conférence. C’est cette idée qui a incité la DFG à organiser la conférence NFDI avant d’annoncer son premier appel à propositions. La conférence a fourni un forum idéal pour échanger des idées, intensifier ses réseaux et collaborer. Par exemple, il a souligné à plusieurs reprises au cours de la conférence que le principal objectif de la NFDI était de financer des propositions individuelles ou des consortiums, tout en créant une infrastructure en réseau. a déclaré le président du comité d’experts, le vice-président de DFG, Prof. Dr.-Ing. Frank Allgöwer. L’objectif de la mise en réseau se reflète dans le processus d’examen et de sélection, qui n’est pas seulement le sujet. En plus des questions fondamentales et stratégiques relatives à la NFDI, les panels de la conférence discutent de la nature et des consortiums, des besoins des chercheurs, de l’intégration des utilisateurs scientifiques. consortiums, focalisation et établissement de profils en termes de domaine, méthode et domaine, et questions fondamentales et concrètes relatives à la gestion des données. En conséquence, les consortiums de conférence.Les participants ont également discuté dans le consortium. En outre, ils doivent être gérés sur divers aspects pertinents pour tous les consortiums NFDI, tels que la qualité des données, la gouvernance et l’intégration des infrastructures existantes, l’objectif étant de gérer systématiquement les infrastructures de données de recherche (NFDI). données scientifiques et de recherche, assurent le stockage, la sauvegarde et l’accessibilité des données à long terme, ainsi que les données de réseau, aux niveaux national et international. La NFDI souhaite réunir de multiples parties prenantes dans un réseau coordonné de consortiums chargé de fournir des services de données scientifiques aux communautés de recherche. Après la conférence NFDI à Bonn, le comité d’experts a examiné le premier appel à propositions pour des consortiums NFDI. L’appel sera publié sur la page Web NFDI de DFG en juin 2019.Informations complémentairesPour en savoir plus sur le média: Contacts au siège de DFG: Dr. Ulrike Eickhoff, responsable des programmes coordonnés et de l’infrastructure, tél. +49 228 885-2254, Lien vers E-Mailulrike.eickhoff@dfg.deDr. Anne Lipp, responsable des services de bibliothèque scientifique et des systèmes d’information, tél. +49 228 885-2260, lien vers E-Mailanne.lipp@dfg.deDr. Johannes Fournier, Directeur de programme, Services de bibliothèque scientifique et systèmes d’information, Tél. +49 228 885-2418, lien vers l’adresse électronique johannes.fournier@dfg.dePour toute question sur le comité d’experts NFDI: Pour plus d’informations sur le programme NFDI:

