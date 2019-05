French News: D. Mezentsev: La loi sur le 22ème bouton assurera le développement de la télévision municipale

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le Comité de politique économique du Conseil de la Fédération a recommandé d’approuver les modifications apportées à la législation et aux communications concernant les médias.

Le Comité de politique économique du Conseil de la fédération a recommandé à la Chambre d’approuver les amendements à l’article 321 de la loi de la Fédération de Russie sur les moyens de communication de masse et aux articles 191 et 46 de la loi fédérale sur les communications.

Les auteurs de la loi sont Dmitry Mezentsev, président du Comité de la politique économique du Conseil de la fédération, Dmitry Fyodorovich Mezentsev, représentant de l’autorité exécutive de l’autorité gouvernementale de Sakhalin Oblast, président du Conseil fédéral chargé de la structure fédérale, de la politique régionale, du gouvernement local et des affaires du Nord membres du Conseil de la Fédération Lyudmila Bokova, Bokova Représentante Lyudmila Nikolaevna de Zak de la fonction publique (représentante) de la région de Saratov Alexei Pushkov, Pushkov Aleksey Konstantinovich, représentant de la ча ча ча ев о ев орала ча ча ча ча ча ча ча ча ча ч Députés de la République de Cherkess Douma d’Etat, Dmitry Mezentsev, président du comité du Conseil de la fédération, s’est réuni avec Alexey Volin, vice-ministre du Développement numérique, des Communications et des Communications de masse, au cours des discussions.

Dmitry Mezentsev a déclaré que la loi de la Fédération de Russie “sur les médias de masse” prévoyait des modifications, notamment la liste des chaînes de télévision obligatoires accessibles au public et des chaînes de télévision municipales. Il est établi que dans la formation municipale, une chaîne de télévision obligatoire accessible au public peut être choisie parmi les chaînes de télévision dont les produits contiennent au moins 75% des produits nationaux et dont au moins 20% du temps total de diffusion est consacré à des questions d’importance locale. . Dans le même temps, il a été décidé que le gouvernement de la Fédération de Russie devrait établir la procédure de sélection d’une chaîne publique municipale obligatoire.

La liste des chaînes de télévision obligatoires accessibles au public comprend les chaînes de télévision municipales.

Les modifications apportées à la loi fédérale sur les communications imposent aux opérateurs de télécommunications de diffuser le contenu municipal de réseaux qu’ils exploitent à 22 postes, de la manière établie par le gouvernement de la Fédération de Russie. la chaîne de télévision obligatoire et accessible au public sera diffusée. “La loi vise à garantir, de manière progressive radiodiffusion télévisuelle numérique – le développement de la télévision municipale et la possibilité de fournir à la population des informations socialement significatives sur les événements se déroulant dans la municipalité “, a déclaré Dmitry Mezentsev. sur le thème «Mise en œuvre d’une transition progressive vers la radiodiffusion télévisuelle numérique dans la Fédération de Russie».

La loi vise à assurer – dans le cadre d’une transition progressive à la radiodiffusion télévisuelle numérique – le développement de la télévision municipale

Le Comité du Conseil de la fédération a recommandé d’approuver les modifications apportées à la loi fédérale “Sur le contrôle technique des véhicules et aux modifications de certains actes législatifs de la Fédération de Russie” et de certains actes législatifs de la Fédération de Russie. Tel que rapporté par le vice-président du Comité du Conseil de la fédération, Alexey Russkikh, RusskihAleksey Yuryevich, représentant du comité exécutif La loi fédérale réforme le système de contrôle technique des véhicules, améliorant la réglementation juridique des relations juridiques dans ce domaine avec le gouvernement de la région de Moscou. le nombre affecté en eux. Cela est principalement dû à la possibilité d’acquérir des cartes de diagnostic sans présenter les véhicules à un contrôle technique, y compris via Internet, car il n’existe pratiquement aucun contrôle sur les activités des opérateurs de contrôle technique et le respect par les propriétaires de l’obligation de fournir un véhicule à des fins de contrôle technique. Le parlementaire a noté qu’un mécanisme efficace pour identifier les cartes de diagnostic délivrées sans autorisation Il n’existe aucune preuve permettant de vérifier une voiture sans procéder à un contrôle technique, ni de mettre en place un mécanisme permettant de vérifier la fiabilité des résultats de diagnostic. En conséquence, la loi fédérale prévoit les mesures suivantes pour améliorer le système de contrôle technique: l’enregistrement photographique de la procédure de contrôle technique est introduit, les cartes de diagnostic sont émises sous forme de document électronique dans un seul système de contrôle technique automatisé (UAIS THAT). signé par une signature électronique qualifiée renforcée d’un expert technique qui diagnostique l’état de trans installation sportive.

Les opérateurs de contrôle technique doivent avoir une base technique de production qui réponde aux exigences.

Ainsi, des données sur les résultats des contrôles techniques seront rapidement enregistrées dans le fichier UAIS, ce qui éliminera la possibilité de délivrer de fausses cartes de diagnostic, a déclaré Alexey Russkikh. Selon le sénateur, les opérateurs de contrôle technique ont l’obligation de disposer d’une base technique de production répondant aux exigences pour le transfert à l’UAIS QUE des informations sur les résultats du diagnostic de l’état de la voiture immédiatement après la fin de l’inspection. Les opérateurs de contrôle technique devront passer par la procédure de confirmation du respect des exigences d’accréditation: la première fois au plus tard un an après l’accréditation, puis tous les deux ans. L’accréditation et la procédure visant à confirmer le respect des exigences en matière d’accréditation seront, comme à présent, menées par l’Association russe des assureurs automobile, à condition qu’au moins un expert technique répondant aux critères de qualification établis soit présent sur chaque ligne de diagnostic. Le contrôle de l’État sur l’organisation et la conduite du contrôle technique, qui est le respect par l’opérateur des règles de contrôle technique établies par le Gouvernement de la Fédération de Russie, sera effectué par le Ministère des affaires intérieures de la Russie, notamment sous la forme d’achats d’essai. La loi entrera en vigueur un an après sa publication officielle.

