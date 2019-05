French News: Deuxième tour d’enquête commence

MIL OSI – Source: Institut fédéral de recherche sur la population – BIB –

Titre: Le deuxième tour de l’enquête commence

Dans le projet d’étude allemande sur l’émigration et la remigration (GERPS), la deuxième vague d’enquête commence cette semaine. La première vague d’enquête en février 2019 a impliqué plus de 11 000 personnes

La grande majorité des répondants ont également indiqué qu’ils étaient disposés à participer à nouveau. Ainsi, plus de 10 000 personnes âgées de 20 à 70 ans peuvent désormais être contactées et invitées à participer à la seconde enquête. La nouveauté de l’enquête actuelle est que les participants sont désormais invités par courrier électronique et peuvent accéder au questionnaire en ligne en un seul clic. L’étude GERPS interroge les immigrés allemands et les rapatriés sur leur situation de vie. Université de Duisburg-Essen. Les premiers résultats seront publiés dans le courant de l’année 2019.Nouvelle base de donnéesL’interrogation répétée à plusieurs mois d’intervalle devrait fournir à GERPS pour la première fois une base empirique lui permettant d’étudier les conséquences de la migration internationale sur la vie.