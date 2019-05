French News: K. Kosachev: La Chambre des régions accorde une attention particulière au développement de la coopération transfrontalière

Source: Russie – Conseil de la fédération

La commission des affaires internationales du Conseil des affaires étrangères, à laquelle ont participé des diplomates européens de haut rang, a examiné la couverture de la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière entre la Russie et l’UE pour la période 2014-2020.

Konstantin Kosachev Konstantin Iosifovich, président de la commission des affaires étrangères du Conseil des affaires internationales de l’organe exécutif du gouvernement de la République de Mari El, a tenu une réunion sur la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière entre la Russie et l’UE pour la période 2014-2020.

L’ambassadeur Markus Ederer de l’Union européenne en Fédération de Russie, M. Azer Talibov, vice-ministre du Développement économique de la Fédération de Russie, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suède, de Pologne, de Finlande, d’Estonie en Fédération de Russie, de représentants des ambassades d’Allemagne, de Lettonie, de Lituanie, de Danemark et de la Fédération de Russie, ministre de l’Éducation, de la Fédération de Russie programmes de coopération transfrontalière entre la Russie et l’UE de la part de la Fédération de Russie), le ministère des Affaires étrangères de la Russie, autorités régionales dans lesquelles les pratiques de la coopération transfrontalière sont mises en œuvre avec succès.

Les sanctions imposées par l’UE à la Russie n’ont pas affecté les programmes de coopération bilatérale

«La Chambre des régions porte une attention particulière à la promotion et au développement de la coopération transfrontalière, principalement dans le cadre du partenariat européen», a déclaré Konstantin Kosachev.

Il a souligné que les sanctions imposées à la Russie par l’Union européenne ne concernaient pas les programmes de coopération de première ligne, qui non seulement ralentissaient au cours des dernières années, mais se développaient également à un rythme soutenu. Selon Konstantin Kosachev, la Fédération de Russie est actuellement membre de plusieurs programmes de coopération transfrontalière Russie-UE. Le montant total des programmes est de 311,7 millions d’euros (la contribution de la Russie est de 86,9 millions d’euros). Les participants sont des régions frontalières du district fédéral du Nord-Ouest de la Fédération de Russie et des régions adjacentes aux pays de l’UE. Les programmes visent à faciliter la mise en œuvre de projets communs en faveur du développement de l’intégration sociale et de l’amélioration de la qualité de la vie dans les zones frontalières, de la modernisation des infrastructures, du développement de l’esprit d’entreprise, des petites et moyennes entreprises et du renforcement de la coopération dans le domaine de la coopération humanitaire. La Commission européenne et les États membres de l’UE doivent se mettre d’accord sur de nouveaux programmes de coopération initiale pour la période 2014-202 “Nous pouvons déjà convenir d’une coopération pour la prochaine longue période”, a déclaré le sénateur. Le vice-président du Comité des affaires internationales du Conseil de la Fédération, Andrei Klimov, a proposé d’intensifier les contacts entre parlementaires de régions frontalières de la Russie et de l’Union européenne. La réunion de Marcus Ederer sur la Russie au Conseil de la Fédération est une excellente occasion d’examiner l’élément positif de l’interaction entre la Russie et l’UE. “L’Union européenne et la Russie sont prêtes et capables de coopérer dans les domaines d’intérêt mutuel”, a souligné l’ambassadeur. Au cours de la présentation, les participants ont été informés de programmes de coopération transfrontalière centrés sur la mise en œuvre de projets communs l’esprit d’entreprise, les petites et moyennes entreprises, afin de renforcer la coopération dans le domaine de la coopération humanitaire.

