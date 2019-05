French News: L. Bokova: L’inclusion des chaînes de télévision municipales dans la liste obligatoire mise à la disposition du public donnera accès à des informations socialement importantes

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le Comité du Conseil de la Fédération chargé de la législation constitutionnelle et de l’État a recommandé à la chambre d’approuver les amendements aux lois sur les médias et les communications.

Le Comité de la législation constitutionnelle et des bâtiments de l’État du Conseil de la fédération a recommandé à la Chambre d’approuver les amendements à l’article 321 de la loi de la Fédération de Russie sur les moyens de communication de masse et aux articles 191 et 46 de la loi fédérale sur la communication.

Les auteurs de la loi sont Dmitry Mezentsev, président du Comité de la politique économique du Conseil de la fédération, Dmitry Fyodorovich Mezentsev, représentant de l'autorité exécutive de l'autorité gouvernementale de Sakhalin Oblast, président du Conseil fédéral chargé de la structure fédérale, de la politique régionale, du gouvernement local et des affaires du Nord membres du Conseil de la Fédération Lyudmila Bokova, Bokova Représentante Lyudmila Nikolaevna de Zak de la fonction publique (représentante) de la région de Saratov Alexei Pushkov. Le sénateur a noté que l'inclusion des chaînes de télévision municipales dans la liste obligatoire accessible au public donnerait accès à des informations socialement importantes.

La loi complète la liste des chaînes et canaux de radio obligatoires accessibles au public.

Le document a été présenté par le membre du Comité du Conseil de la fédération, Alexey Pushkov. PushkovAleksey Konstantinovitch président de l’organe législatif (représentatif) de l’autorité de l’État sur le territoire de Perm

Comme indiqué dans les conclusions du Conseil de la fédération, la loi complète la liste des chaînes de télévision et des stations de radio publiques obligatoires. Il est proposé d’inclure les chaînes de télévision municipales dans la liste des chaînes de télévision publiques obligatoires Conformément à la loi fédérale, la chaîne de télévision publique municipale obligatoire sera choisie parmi le nombre de chaînes de télévision dont les produits contiennent au moins 75% de la production médiatique nationale, qui constituent couvrant des questions locales et diffusées sur le territoire de À propos de la municipalité: il est déterminé que dans chaque municipalité une chaîne de télévision publique obligatoire municipale peut être choisie. La procédure de sélection est établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.Le pouvoir exécutif fédéral en matière de communication est chargé de déterminer la procédure à suivre par l’opérateur pour recevoir les chaînes de télévision publiques obligatoires et les chaînes de radio du signal par lesquelles sera diffusée la chaîne de télévision publique municipale obligatoire. télévision et permettre aux citoyens d’accéder à la loi et des informations socialement significatives sur les événements sur les territoires des districts urbains et des districts municipaux. l’état de la forêt domaniale dans l’enquête sur la pathologie forestière. Les sénateurs ont recommandé 19.24 du Code administratif de la Fédération de Russie en ce qui concerne la clarification de la sanction prévue pour le non-respect répété des restrictions administratives établies par le tribunal. .

