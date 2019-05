French News: La 2e Conférence internationale “Gestion des risques énergétiques – 2019” a eu lieu

Source: Ministère russe de l’énergie

Istanbul, les 27 et 28 mai. – Avec le soutien du ministère de l’Énergie de la Fédération de Russie et de l’Organisation de coopération en mer Noire (OCEMN), s’est tenue la 2e Conférence internationale “Gestion des risques liés à l’énergie – 2019” organisée par la Fondation “Institut de l’énergie et des finances”. Le secrétaire de la CEMN, Michael Christidis, le président de la Banque pour le commerce et le développement de la mer Noire, Dmitry Pankin, le directeur du secrétariat de la Communauté européenne de l’énergie, Janez Kopacz. Spruce Directeur du Département de la coopération internationale du Ministère de l’Energie de la Russie, Alexander Tolparov et a prononcé une allocution de bienvenue le ministre russe de l’énergie Alexander Novak.

Au cours de la conférence, les participants ont discuté des problèmes actuels de gestion des risques dans le contexte de la transformation de l’énergie dans la région de la mer Noire et au-delà, des défis et des perspectives de coopération dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l’énergie électrique et des sources d’énergie renouvelables. consommation de combustibles fossiles, en poursuivant la recherche d’approches communes de la gestion des risques énergétiques dans tion de grands projets internationaux.

