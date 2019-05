French News: Le “Festival philharmonique pour tous” célèbre le 125e anniversaire de la philharmonie de Munich. Le groupe BMW se félicite d’être un partenaire de longue date.

Source: BMW Group Munich. Au cours de la saison 2018/19, le Philharmonique de Munich célèbre son 125e anniversaire avec la devise “GREAT HEARING”. Dans le cadre du grand anniversaire, une “soirée philharmonique pour tous” aura lieu samedi à Gasteig. Depuis 2011, le groupe BMW soutient différents formats du Philharmoniker et participe ainsi à la saison des anniversaires de différentes manières: avec le soutien du groupe BMW, le Philharmonique de Munich organise un “Festival philharmonique pour tous” le samedi 1er juin 2019 de 14h00 à minuit Gasteig. L’entrée est gratuite. De 14h30 à 22h30, BMW propose à ses clients des sorties gratuites pour les anciens. Les inscriptions pour une visite divertissante sont acceptées du côté est du Gasteig. En outre, une BMW 502 (construite en 1962), connue sous le nom d ‘”ange baroque”, sera exposée au Gasteig.

De 18h30 à 22h30, des ensembles du Münchner Philharmoniker envahiront Haidhausen au «Kammermusik-Hörgang« et se présenteront dans 25 lieux insolites de la région (les billets peuvent être achetés à l’avance à 19 € sur le site hoergang.com et au guichet à 25 €). 60 musiciens du Philharmonique de Munich jouent des concerts de 20-30 minutes; chaque heure commence un nouveau concert. Le Goldmund Ensemble dans le Parkhaus Deck, un quintette de clarinette dans la salle de sport, un quatuor à cordes avec saxophone dans une serrurerie, un quatuor de flûtes au Kriechbaumhof et un quatuor de cornets dans le Tanzcafé Maratonga. Le programme du “Festival philharmonique pour tous”: la Philharmonie Horloge: “Tambours”, Les batteurs du Philharmonique de Munich15.30: “Cinq amis faisant le tour du monde”, concert de famille pour les enfants de quatre ans17-19 heures, Philharmonique et Gasteig: “Atlas de l’air en mouvement: musique”, Symphonie à pied de Georg Nussbaumer (première mondiale) 19h-20h: »Atlas de l’air mouvant: Wind«, une sculpture orchestrale philharmonique de Georg Nussbaumer (première mondiale) Dans le Carl-Orff-Saal 14h00: »Alto Tertis Ensemble« 15h00-16h30: »Spectacle tandem : Music and Flying «17h-20h:” Box Heaven “, archives de l’orchestre en mouvementDans le Skybar15.30-19: 00:” Reality Distortion Field: Skybar Edition “, une installation sonore interactive de Fel ix Kruis et Nikolaus Witty Au Celibidacheforum: À partir de 19h30: »Philip Bradatsch & Band«, «Los Pitutos« et »Monokini« Toutes les informations sur: mphil.de/philharmonisches-fest-fuer-alletrugschluss-konzerte.de/mphil125hoergang.comDans le cadre Spielfeld Klassik, le programme éducatif de l’orchestre qui promeut le groupe BMW en tant que “premier partenaire”, organise de nombreuses activités pour son anniversaire. Comme un point culminant a été appelé pour la saison 2018/19 à une nouvelle fanfare de pause. Les enfants et les adolescents âgés de 12 à 18 ans ont pu envoyer leur propre composition pour remplacer le vieux pong-pause du Philharmonique. Quatre compositions ont été sélectionnées et présentées pour la première fois en octobre dernier lors du week-end d’ouverture du MPHIL 360 ° Festival. Les concerts du BMW Club se sont poursuivis en 2018/19. Dans une atmosphère insolite et intime, l’orchestre a joué à trois reprises dans les clubs Bob Beaman, Rote Sonne et Harry Klein, avec des membres de l’Orchestre de chambre de Munich. En outre, les étudiants des classes de composition de l’Université de musique et des arts de la scène de Munich ont écrit leurs propres courts métrages pour cet anniversaire, qui seront présentés pour la première fois lors de huit concerts de chambre de la saison. “Le Philharmonique de Munich fait partie intégrante de la ville de Munich et BMW s’inscrit dans le cadre de leurs nombreuses années de partenariat étroitement liés par le terrain de jeu classique. Au nom du groupe BMW, je félicite cordialement pour cet anniversaire! Nous espérons de nombreuses années de bonne coopération “, a déclaré Maximilian Schöberl, représentant en chef du groupe BMW. Le programme complet de Spielfeld Klassik pendant la saison jubilaire est disponible à l’adresse suivante: https://www.spielfeld-klassik.de

