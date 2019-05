French News: Le lobby du tabac se lève enfin – pour une interdiction complète de la publicité pour le tabac

Source: La Gauche “Environ sept millions de personnes meurent chaque année des suites directes et indirectes du tabagisme, alors que l’industrie du tabac réalise des milliards de profits”, explique Niema Movassat, porte-parole de DIE LINKE, à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac vendredi. Movassat poursuit: “Chaque adulte doit décider par lui-même s’il veut utiliser le tabac en tant que produit nocif. Le problème, toutefois, est l’intérêt économique associé aux produits du tabac. En 2018, 113 milliards de cigarettes finies, de cigares et de cigarettes faites maison ont été consommées en Allemagne. L’industrie du tabac génère non seulement des milliards de dollars de chiffre d’affaires, mais elle perçoit également environ 14 milliards d’euros par an grâce à la taxe sur le tabac. Nous avons un besoin urgent – comme cela a été le cas dans tous les autres pays de l’UE – d’une interdiction complète de la publicité pour le tabac. DIE LINKE appelle le gouvernement fédéral à mettre le lobby du tabac à sa place et à renforcer la protection des non-fumeurs. Nous avons besoin d’une meilleure promotion de l’abandon du tabac et de services d’abandon du tabac ciblés, également accessibles aux fumeurs désireux d’arrêter de fumer. Car selon un sondage de la Commission européenne, environ 60% des fumeurs ont déjà essayé sans succès d’arrêter de fumer. Encore une fois, nous devons commencer à augmenter la proportion de non-fumeurs. “

MIL OSI