French News: le suivi de l’intégration

Source: Agence fédérale pour l’éducation civique 23.5.2019 | par:

Dieter Filsinger

Dieter FilsingerDieter Filsinger est professeur de sociologie, de politique sociale et d’évaluation à l’Université des sciences appliquées de la Sarre. Ses recherches portent sur les politiques sociales / éducatives, le travail social, les transitions dans la vie, les migrations, l’intégration et l’interculturalité.

Réussir l’Intégration ou parvient-elle pas? Comme efficaces d’intégration des Mesures? Integrationsmonitorings doivent fournir des Réponses en clair Nombres. Hamburger Élèves Issus de l’immigration obtenir de danseur professionnel Giovanni Zocco (r) classe complète pour la comédie Musicale “Billy Elliot” est le Thème de votre. (© picture-alliance/dpa)Définition: qu’est-Ce que Integrationsmonitoring?Surveillance désigne à la systématique et à Intervalles réguliers répétée d’Observation, de Description et d’Analyse des Faits sociaux à l’Aide des Indicateurs. Les indicateurs sont des Grandeurs, la plus difficile, voire impossible, directement observable sociale des Faits Renseignements à donner. Ils permettent une Description précise des Faits, sous la Forme de valeurs de mesure et une Analyse comparative à l’avance ou destiné à de précédentes Mesures. Avec les Integrationsmonitorings le Integrationsgeschehen (le processus d’Intégration et Integrationsergebnisse) dans une Perspective à plus long terme avec les Méthodes des sciences sociales, a été observée. L’on s’attend donc à une meilleure Compréhension des processus d’intégration et de renseignements sur les Effets de la politique d’Intégration. Ceci, à son tour, une rationnelle de la politique d’Intégration permettent. Einführungskontext et le Développement en Allemagne: Acteurs et FormateIn Allemagne depuis le Milieu des Années 2000, une Integrationsberichterstattung niveau local, étatique et Fédéral ont été construites. Cela s’est produit dans le Contexte de la Reconnaissance politique de l’Allemagne en tant que pays d’Immigration et, partant, de la Connaissance, de la politique d’Intégration, de réorienter doivent. Le point de Départ, formé à la critique, au Début des Années 2000, l’Analyse effectuée du comité des sages de l’Immigration et de l’Intégration, que la république Fédérale d’Allemagne systématique, längsschnittlichen Integrationsberichterstattung (Integrationspanel) fait défaut. Ce serait cependant une Condition préalable pour une Politique globale de Contrôle des processus d’intégration. Les Suggestions du comité des sages ont d’abord été des Municipalités incluses. Le précurseur a été la Capitale du land de hesse Wiesbaden, en 2004, un local Integrationsmonitoring a décidé. D’autres Villes ont suivi cet Exemple, avant que le Gouvernement fédéral, un Monitoring des processus d’intégration de travail. Dans un accompagnement de la Déclaration de 2007 rapport avec le plan d’Intégration Nationale, elle constate que, d’une politique d’Intégration réussie clairs, des Indicateurs à mesurer doit. Ce Constat suivant, elle a présenté en 2009 un premier Integrationsindikatorenbericht avant , en 2011, un second et, en 2013, un tiers Faktenbericht ont suivi. Les Rapports de créer des Axes différents, par exemple, à l’Éducation et à l’Intégration ou à l’Intégration dans le Marché du travail. Pendant ce temps participer également à toutes les provinces de la Integrationsberichterstattung. Un cinquième Rapport Integrationsmonitoring des Pays (2015-2017) a été 2019 publié. Vient compléter cette information par la réunion d’Experts a été Fondations allemandes pour l’Intégration et la Migration (SVR), de la chaque année, depuis 2010 rapport annuel et représentatif d’enquêtes auprès de la population des Personnes issues des minorités visibles (d’Intégration et de Migrationsbarometer dce). À signaler, enfin, qui est d’environ publiés tous les deux Ans des Rapports du Délégué du Gouvernement fédéral à la Migration, aux Réfugiés et à l’Intégration sur la Situation sociale de la Population issues de l’Immigration annuelle de rapports sur la migration de l’office Fédéral des Migrations et des Réfugiés (BAMF) (pour le compte du Gouvernement fédéral) et de son Integrationsreports. Fondements conceptuels: les champs d’observation, d’Indicateurs et de Methodik2005 a conduit l’office Fédéral des Statistiques, les “Populations issues de l’Immigration” comme un Concept dans vos statistiques Démographiques et Sociales, un. Auparavant, les différences, les Statistiques seulement entre les allemands et les Ressortissants étrangers. La Situation sociale des Immigrés, qui se naturaliser laissé, mais aussi des Descendants de Migrants a donc statistiquement pas adéquatement représentés et analysés. La nouvelle Catégorie permet également l’Intégration de Personnes sans expérience de la migration et de Nationalité allemande, l’une familiale histoires d’immigration ont, de les rendre visibles. Ainsi le retrouve dans toutes Integrationsmonitorings Utilisation. L’Immigration apparaît en ce sens comme une sozialstrukturell signifiant de Fait, comme il est un Facteur d’Inégalité sociale peut être.Les Integrationsmonitorings observer dans le Noyau des Différences entre les Personnes ou les groupes sociaux, avec et sans Issus de l’immigration. Vous suivez un pragmatique Integrationsverständnis et de sciences sociales de Lebenslagenansatz. Donc vise la politique d’Intégration vise à “la Participation des Personnes issues de l’Immigration à la Vie sociale et d’améliorer en permanence une bonne Cohabitation entre les Autochtones et les Migrants de permettre. C’est la Compréhension de base conductrice que l’Intégration de la parité et de l’Égalité des chances dans tous les Domaines de la société, qui signifie (…). Un Progrès de l’Intégration se mesure donc que les conditions de Vie des Personnes issues des minorités visibles rapprocher”. Les indicateurs pour cette Angleichungsprozesse, par exemple, la Comparaison de la Répartition des Diplômes, de la formation professionnelle de la Position ou de la qualité de l’Habitat de la Population issue de l’Immigration. Mesurer le Degré derstrukturellen Intégration (Inclusion sociale dans des systèmes fonctionnels tels que l’Éducation, le Marché du travail, Politique),de l’Intégration culturelle (Langue, les Orientations normatives),à l’Intégration sociale (Appartenance) sowieder identifikativen (émotionnel) pour l’Intégration (Identification à la société d’Accueil).

La série d’indicateurs met l’accent sur les aspects essentiels des possibilités de vie autonome et réussie (statut juridique, maîtrise de l’allemand, éducation préscolaire, niveau d’instruction, formation, situation dans le système d’emploi / marché du travail, (non) dépendance aux transferts sociaux). À cela s’ajoutent les conditions de vie, l’état de santé, les relations sociales (interethniques) et la participation sociale. Au cours de la discussion entre experts, il est maintenant reconnu que des indicateurs sont nécessaires, notamment le degré d’ouverture de la population sans origine migratoire et l’accès aux ressources de la société. Les taux de naturalisation et l’ouverture interculturelle des institutions de la société d’accueil en sont des indicateurs significatifs. Les données disponibles provenant des statistiques officielles et des instituts de recherche pertinents sont complétées par des enquêtes représentatives qui cartographient la population avec ou sans antécédents de migration. Un exemple est la mesure régulière du “climat d’intégration” (baromètre d’intégration) par le SVR.

MIL OSI