French News: Les Allemands voient peu de chance dans la numérisation

Source: Koerber Stiftung Seules la moitié (54%) des Allemands s’attendent à un impact positif sur la société grâce à la numérisation – 76% en Suède et 64% en moyenne en Europe. Cela montre le TechnikRadar 2019, qui est présenté aujourd’hui à Berlin. Il s’agit d’une comparaison entre une étude représentative d’acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften et de la Fondation Körber avec des études internationales. Pour ce qui est des seuls effets sur l’économie, l’Allemagne est relativement confiante: avec 82%, un peu plus d’Allemands que la Suède (79%) prévoient des effets positifs grâce à la numérisation, contre 75% en Europe, encore moins que l’Allemagne. Les évolutions positives pour la qualité de la vie attendent encore une fois moins d’Allemands (63%) que l’ensemble des Européens (67%). »En Europe, il existe des différences significatives dans la perception et l’évaluation du changement numérique. La numérisation est particulièrement critique lorsqu’elle est perçue comme un processus auquel on se sent à la merci. Les personnes qui se considèrent relativement compétentes en numérisation et qui font confiance à la réglementation institutionnelle sont également plus optimistes lorsqu’il s’agit d’évaluer leur capacité à laisser leur marque », explique Cordula Kropp, responsable de projet scientifique et sociologue du Centre de recherche interdisciplinaire sur les risques et l’innovation à l’université de Stuttgart. résultats. “Dans ce contexte, l’Allemagne se situe à mi-chemin entre les pays scandinaves et ceux d’Europe méridionale”, poursuit Kropp. Le TechnikRadar 2019 montre que les Danois, les Suédois et les Néerlandais, qui évaluent leurs compétences numériques au-dessus de la moyenne, ont également des attentes en matière de numérisation supérieures à la moyenne. Les Allemands n’ont qu’une confiance moyenne dans leurs propres capacités et leur optimisme est également au centre de l’Europe. “D’autres pays d’Europe nous montrent comment saisir les opportunités de la numérisation”, commente Lothar Dittmer, président du conseil d’administration de la Fondation Körber. “En Allemagne, nous devons faire plus avec les questions tournées vers l’avenir afin de ne pas compromettre notre prospérité et notre position de premier centre mondial de technologie et d’innovation”, poursuit Dittmer. PressReleaseReport 2019 (version courte) TechnikRadar 2019 (version longue)

