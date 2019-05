French News: L’université est ouverte à la coopération avec le ministère de la Justice de Chine.

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

La directrice adjointe du Département de la coopération internationale du ministère de la Justice de la République populaire de Chine, Yin Xuemei, a déclaré que lors de sa visite à Saint-Pétersbourg, elle ne pourrait pas manquer l’occasion de se rendre à l’université, dont les diplômés sont deux présidents russes, et rencontrer personnellement ses dirigeants. Elle a déclaré que, pour le ministère en charge de sa propre institution éducative, il est important d’établir des relations internationales avec les principales universités du monde. Mme Yin a présenté les domaines de coopération possibles entre les établissements d’enseignement, dont l’un pourrait être la coopération dans le cadre de l’Organisation de coopération de Shanghai, dont la Russie et la Chine sont membres. Par exemple, l’un des participants à la réunion, M. Jiang Siyuan, est le coordinateur du mécanisme de la réunion des ministres des États membres de l’OCS relevant du ministère de la Justice de la RPC. Marina Lavrikova a déclaré à ses collègues chinois que la coopération de l’Université de Saint-Pétersbourg avec les universités chinoises et la République populaire de Chine était vaste et variée. Les universités partenaires comprennent l’Université de Pékin, l’Université polytechnique de Harbin, l’Université des transports de Shanghai et d’autres grands centres de recherche et d’enseignement.

Aujourd’hui, l’Université d’État de Saint-Pétersbourg a signé 50 accords avec des établissements d’enseignement supérieur de la République populaire de Chine.

Elle a également souligné que SPSU est la seule université russe à avoir un accord direct avec le ministère de l’Éducation de la RPC. L’Université collabore aussi activement avec le gouverneur et le gouvernement national de la province du Heilongjiang et le Centre de contrôle du russe comme langue étrangère est ouvert à l’Université du Heilongjiang. L’une des universités les plus importantes – l’Université polytechnique de Harbin – est partenaire de l’Université de Saint-Pétersbourg en République populaire de Chine. C’est à sa base que le bureau de représentation de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg a été ouvert en 2018. Actuellement, le SPbSU et HPU travaillent à la création d’une université commune. La fin des travaux de construction est prévue pour 2022. Marina Lavrikova a attiré l’attention des invités sur le fait que plus d’une douzaine de programmes éducatifs uniques avec une composante chinoise ont été ouverts à l’Université de Saint-Pétersbourg. Par exemple, parmi les demandeurs, il existe un très populaire “Law (avec une étude approfondie de la langue chinoise et du droit de la RPC)” et d’autres programmes similaires en économie, en sociologie, en relations internationales et dans d’autres domaines. En outre, SPSU a été la première université en Russie à créer un cours en ligne ouvert et massif en chinois. Dans le cadre de la coopération humanitaire avec la République populaire de Chine, l’Université publie un almanach de prose russe moderne en chinois. Grâce au travail de traducteurs universitaires, les avocats chinois ont aujourd’hui l’occasion de se familiariser avec le livre intitulé Le droit russe en bref: résumé pour investisseurs étrangers (Le droit russe en bref: un manuel pour les investisseurs étrangers), parrainé par le recteur de l’Université de Saint-Pétersbourg, Nikolay Kropachev, et scientifique reconnu de la Fédération de Russie. , éminent juriste, professeur à la SPSU, Valery Musin.

Ce ne sont que quelques exemples de dizaines de projets existants. La coopération avec la Chine est aujourd’hui une priorité dans le développement des activités internationales de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg et nous sommes toujours heureux de répondre à de nouvelles propositions.

Au cours de la réunion, Yin Xuemei a invité des experts de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg au forum sur les services juridiques et la coopération économique, qui se tiendra en septembre à Shanghai, ainsi qu’au forum mondial des juristes et avocats, qui se tiendra en décembre à Guangzhou sous les auspices du Ministère de la justice de Chine.

