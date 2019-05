French News: Pavel Sorokin a tenu une réunion sur la préparation d’une conférence et exposition internationale RAO / CIS Offshore 2019

Source: Ministère russe de l’énergie

Moscou, le 28 mai – Vice-ministre de l’Énergie de la Fédération de Russie, coprésident du Comité de programme de la Conférence et exposition internationale sur le développement pétrolier et gazier dans l’Arctique russe et le plateau continental des pays de la CEI – RAO / CIS Offshore Lors de la réunion, Pavel Sorokin a souligné l’importance de la participation des entreprises et des organisations à la préparation de RAO / CIS Offshore et a également suggéré d’utiliser le concours international d’études scientifiques, scientifiques et techniques organisé lors de la conférence. développements uniques et novateurs visant au développement et au développement de l’Arctique et du plateau continental en tant que plate-forme de développement de la science, de la technologie et du remplacement des importations.

«Avec le ministère de l’Industrie et du Commerce de la Russie et d’autres organismes fédéraux, nous essayons de poursuivre activement le sujet de la substitution des importations, afin de créer un véritable agenda. En ce sens, le site de la conférence RAO / CIS Offshore jouera un rôle très important dans le développement du secteur dans un laps de temps relativement court », a déclaré le vice-ministre de l’Énergie de la Russie. Ministère de l’Énergie de la Fédération de Russie “Pour des mérites dans le développement du complexe de combustible et d’énergie” 1 degré.

