French News: Que faut-il pour un souvenir international du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale?

Source: Fondation Koerber En mai 2020, de nombreux pays d’Europe et du monde se souviendront de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui s’est déroulée il y a 75 ans. Pour bien comprendre l’importance de la guerre et de l’effondrement de la civilisation de l’Holocauste aujourd’hui dans les sociétés individuelles et pour l’Europe dans son ensemble, il est nécessaire de jeter un regard sur les développements qui ont conduit au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Le pacte Ribbentrop-Molotov entre le IIIe Reich et l’Union soviétique et son protocole additionnel secret, qui régissait la division de l’Europe en sphères d’influence, ont toujours une incidence sur les relations entre la Russie, l’Allemagne et les pays voisins de l’Europe centrale et orientale. Au centre des échanges entre les Körber Le groupe de réflexion et les représentants du bureau de la présidence fédérale se sont donc posé les questions suivantes: à quels moments différents points de vue sur le début de la seconde guerre mondiale conduisent-ils à des tensions politiques et diplomatiques et comment ces tensions peuvent-elles être contrecarrées? Quelle contribution apporte un examen plus approfondi des événements de l’été 1939 à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale axée sur l’avenir et à l’avenir, à l’approche de l’anniversaire de mai 2020. La discussion de fond confidentielle a souligné l’importance des échanges transfrontaliers et interdisciplinaires entre les représentants de la politique, de la diplomatie et de l’histoire Dans la période qui a précédé la discussion au sein du Bureau du Président fédéral, le groupe de réflexion sur l’histoire de Körber était un invité des Archives politiques du Foreign Office, où, avec son directeur, Elke von Boeselager, sur la base de documents d’archivage relatifs à la de la Seconde Guerre mondiale sur l’importance des faits dans le prétendu “âge post-factique”.

MIL OSI