French News: Rencontre avec le premier président du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev

Avant le début de la conversation, la cérémonie de remise des prix a eu lieu. N. Nazarbayev a attribué à V. Poutine l’ordre «Premier président de la République – Chef de la nation, Nursultan Nazarbayev» – pour célébrer le 25e anniversaire de l’idée d’intégration eurasienne et le 5e anniversaire de la signature du traité sur l’Union économique eurasienne, ainsi que pour sa contribution particulière à l’approfondissement et au développement de la coopération avec la République Kazakhstan. * * * V.Poutine: Nursultan Abishevich, à proprement parler, cet ordre vous est nécessaire en liaison avec l’événement d’aujourd’hui et de demain, cinquième anniversaire de la création de notre Union, car vous en êtes l’initiateur et le créateur. récompenser ceux qui ont créé. Nous sommes avec vous et Loukachenko, nous avons tous les trois créé V. Poutine: Oui. Nous continuerons à travailler dans la même direction N.Nazarbayev: Votre commande et votre document.V.Poutine: Merci beaucoup.N. Nazarbayev: Nous allons commencer par ceci. Merci beaucoup, Vladimir Vladimirovitch, d’avoir pris le temps de venir célébrer notre progéniture commune – l’Union économique eurasienne. J’ai rencontré aujourd’hui tous mes collègues et leur ai dit: «Quiconque puisse le dire, nous sommes mécontents de quelque chose, mais sans cette union est impossible. ” Si ce n’était pas là, alors il serait nécessaire de l’inventer. Et, en général, c’est un fait du monde: 184 millions de personnes, 14% de l’énergie mondiale, 45% de l’uranium, de l’agriculture, etc. sont avec nous. Et quoi qu’il en soit, 40 États veulent entrer dans l’espace libre avec nous. Avec quatre, nous avons signé un accord. C’est-à-dire qu’il est nécessaire de développer et que les responsables devraient supprimer beaucoup de questions Trois d’entre nous – vous, moi et Loukachenko – avons signé cette union il y a cinq ans et créé cette union. Avant cela, il y a 25 ans à la MSU, j’avais annoncé cette idée. Beaucoup de temps a passé, mais l’idée était probablement bonne, parce que nous l’avons mise en œuvre V. Poutine: Oui N. Nazarbayev: Beaucoup d’eau a coulé pendant cette période. Maintenant, le temps dans son ensemble n’est pas facile, tout le monde en parle et nous parlons. Mais les échanges mutuels se développent, les joint-ventures se multiplient et l’Union économique eurasienne doit continuer sur la voie de l’intégration à l’Union européenne, avec l’organisation de Shanghai, si possible, avec l’ASEAN et d’autres, et nous devrions travailler. Et je tiens à vous remercier d’avance d’avoir pris l’initiative de me charger de travail, malgré le fait que je voulais être libre, de me quitter président honoraire. C’est un grand honneur pour moi de tout faire pour que notre union économique se réalise. Merci beaucoup, félicitations pour votre récompense. Je vous souhaite à tous beaucoup de succès, Vladimir Vladimirovich, en cette période difficile et en bonne santé. Vladimir Poutine: Merci Nursultan Abishevich, pour ma part, je voudrais encore une fois vous remercier pour ce prix. Et surtout, bien sûr, pour ce qui a été fait dans le sens de l’intégration et dans les relations bilatérales. Dans le développement de notre coopération stratégique entre le Kazakhstan et la Fédération de Russie, votre grand mérite et aujourd’hui et demain nous allons bien sûr parler de ce qui a déjà été fait et de ce qui devrait être fait dans un proche avenir. Mais j’aimerais dire ceci: nous avons des événements ensuite les principales demain N.Nazarbayev: Demain V. V. Poutine: Et nous sommes venus à vous ce soir, sur votre invitation, uniquement guidés par une considération – par respect pour vous personnellement. Merci pour l’invitation et pour tout ce qui a été fait jusqu’à présent. Je souhaite exprimer ma confiance et espère qu’avec votre nouvelle capacité, en tant que président d’honneur de notre association, nous continuerons à travailler ensemble et ferons encore beaucoup pour renforcer relations bilatérales entre la Russie et le Kazakhstan et sur les voies de développement d’une association d’intégration N.Nazarbayev: Merci Vladimir Vladimirovich. Tandis que nous établissons des relations avec vous, j’estime que les relations entre États de la Russie et du Kazakhstan sont un modèle pour tous les États, comme nous les avons construites avec vous V.Poutine: En fait, c’est le cas. très bon rapport qualité prix, et c’est très cher. Ma décision du 19 mars – le même jour où vous m’avez soutenu. C’était important. Et je vous ai dit que j’ai pris une décision consciente, j’ai beaucoup réfléchi. Et maintenant – en 2014, ce bâtiment a été construit – le centre du premier président, tout est là pour mon travail: il y a une bibliothèque, un musée, un institut de politique et d’économie mondiales, des archives et le bureau du premier président. C’est-à-dire que tout est là pour que je reste là, dans mon bureau et ici en tant que président du Conseil de sécurité du pays, déterminant la politique étrangère et intérieure et examinant les cadres les plus importants de l’État.

