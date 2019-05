French News: Reprendre la commercialisation du système de santé pour alléger le fardeau des médecins

Source: Die Linke “Le gouvernement fédéral et les autres groupes parlementaires du Bundestag devraient prendre au sérieux les préoccupations des médecins. Jusqu’à présent, DIE LINKE est le seul groupe politique à le faire “, a déclaré Harald Weinberg, porte-parole du groupe DIE LINKE sur les politiques de santé, sur le thème” Si le travail rend les médecins malades “de l’Association médicale allemande, qui commence aujourd’hui à Münster. Weinberg poursuit: “La pression croissante exercée sur les médecins est la conséquence d’une commercialisation des soins de santé, que le gouvernement fédéral intensifie encore. Le système de santé n’est pas là pour augmenter les profits privés. L’objectif doit être d’assurer de bons soins aux patients et de bonnes conditions de travail aux employés.La mise en place d’une infrastructure de soins de qualité est en grande partie une tâche qui incombe au gouvernement – mais pas aux entreprises de capitalisation à but lucratif générant des revenus. C’est la politique coupable des employés et des patients. “

