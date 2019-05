French News: Rheinmetall a gagné des protestations

Source: Die Linke “DIE LINKE se félicite des nombreuses manifestations contre les exportations d’armes lors de l’assemblée générale annuelle de Rheinmetall tenue à Berlin. Les ventes en croissance chez Rheinmetall ont un prix mortel. Il est choquant de constater que l’usine d’armement de Düsseldorf continue sans scrupule de fournir des armes à l’Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et à l’Égypte, réalisant ainsi des bénéfices de la guerre au Yémen “, explique Sevim Dagdelen, vice-président et porte-parole du désarmement chez DIE LINKE. Dagdelen poursuit: “La CDU, la CSU et le SPD ont considérablement accru les dépenses d’armement de la Bundeswehr au titre de l’armement. Le programme de modernisation mis en place par le gouvernement fédéral autorise les actionnaires de Rheinmetall à imprimer de l’argent. Les chiffres d’affaires élevés et les retours à l’entreprise à Rheinmetall sont notamment le résultat d’accords d’armes irréfléchis avec l’Arabie saoudite et les autres pays de la coalition de guerre du Yémen via des filiales en Sardaigne. Afrique du Sud Au lieu de promouvoir les profits du complexe militaro-industriel, le gouvernement fédéral doit mettre en œuvre la règle de paix énoncée dans la loi fondamentale. Cela inclut un arrêt complet des exportations d’armes vers l’alliance de guerre du Yémen et la fermeture de failles, de sorte que les entreprises d’armement telles que Rheinmetall ne puissent plus gérer la réglementation allemande en matière d’exportation d’armes par le biais de filiales à l’étranger. “

