French News: RSC Energia a reçu un prix pour le développement des ressources humaines

Source: Espace fédéral russe

# RKK Energia # principalement 28.05.2019 13: 08 La société Energia a reçu un prix pour le développement des capacités en ressources humainesÀ Moscou, la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours annuel «Dirigeants de l’entreprise russe: dynamique, efficacité et durabilité – 2018» organisée par l’Union russe des industriels et entrepreneurs (RSPP) . RSC Energia (filiale de Roscosmos State Corporation) a remporté la première place dans la candidature «Pour le développement des ressources humaines». Des entreprises de petites et grandes entreprises ont participé au concours. Les dirigeants de l’économie russe ont été évalués dans différentes catégories: développement dynamique des entreprises, meilleur projet de substitution des importations, responsabilité environnementale, contribution au développement social des territoires, rapports de grande qualité dans le domaine du développement durable, résultats obtenus dans le domaine de la sécurité et de la santé des travailleurs.Viktor Shokhin, président de RSPP l’entreprise a reçu une récompense bien méritée, notant le haut niveau d’organisation de la formation professionnelle et la création de conditions propices à la motivation des employés. Il a également souligné que la tâche principale du concours n’était pas seulement de mettre en avant les meilleures entreprises du secteur de la responsabilité d’entreprise, mais également de montrer que de nombreuses entreprises avaient la possibilité d’obtenir de bons résultats. Les objectifs du concours pan-russe RSPP “Dirigeants de l’entreprise russe: dynamique, responsabilité, durabilité” consistent à promouvoir le développement durable des entreprises. qui répond aux intérêts économiques à long terme de la Fédération de Russie, à la définition des entreprises à développement dynamique pour l’année sur la base de critères économiques, sociaux et économiques. ologicheskih leur performance et les résultats reflètent les progrès vers les objectifs du développement durable OON.V L’année dernière RSC « Energia » a reçu grâce à la RSPP comme la meilleure compagnie de la région de Moscou pour sa contribution exceptionnelle au développement socio-économique de la région, la préservation et le développement des ressources humaines.

