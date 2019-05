French News: Site officiel de Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Pour les médias / Communiqués de presse / Visite du couple présidentiel à l’Institut militaire de médecine

Service de presse réservé aux personnes accréditées. Les demandes d’accréditation (y compris les nom, prénom, nom du bureau, type d’activité, numéro PESEL, nom du père, numéro de téléphone, numéro de presse, marque et numéro d’immatriculation de la voiture de transport) sont acceptées sous le même adresse que jusqu’au 29 mai de cette année. (Mercredi) jusqu’au 16.00. Des informations détaillées sur les accréditations et les services de presse sont fournies par Małgorzata Złotkowska, téléphone: 885 577 422.

Le 30 mai 2019 (jeudi) à l’Institut de médecine militaire de Varsovie, le président de la République de Pologne, Andrzej Duda, et Agata Kornhauser-Duda, participeront à la cérémonie d’ouverture de la clinique de pédiatrie, de néphrologie et d’allergologie modernisée (128, rue Szaserow).