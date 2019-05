French News: SPSU a présenté deux livres sur le blocus à la Foire internationale du livre

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

La version électronique en lecture est disponible gratuitement sur le site Web de l’Université. Le premier livre est intitulé «Blocus dans les décisions des principales instances du parti politique de Leningrad. 1941-1944 Partie 1 ”- a présenté l’un de ses auteurs, docteur en sciences historiques, professeur et chef du département d’histoire moderne de la Russie à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, Mikhail Hodyakov. Le livre est la première partie d’un excellent travail de publication de toutes les décisions du comité de la ville de Léningrad et du comité régional du PCUS (b) – y compris des décisions précédemment classées. En trois volumes, des historiens de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg rassembleront les résolutions des organes directeurs de Léningrad pour toute la période de guerre. La première partie présente des documents couvrant la période de juin 1941 à mars 1942. C’est le comité municipal et régional qui a pris les décisions les plus importantes en matière de gestion de Léningrad pendant la guerre. Les documents comprennent la distribution de carburant et de nourriture, la mortalité, l’organisation d’hôpitaux pour les malades et les blessés, l’organisation de la défense, l’alimentation, le travail des entreprises industrielles et des établissements d’enseignement de la ville assiégée et de nombreuses autres choses qui ont été discutées et supervisées par le bureau du comité municipal de Leningrad du CPSU. .

Il n’y a pas de réponses dans le livre, d’autres questions y sont posées. Il était important de les formuler et de les désigner: les documents publiés, les résolutions du comité municipal et du comité régional révèlent de nombreux problèmes qui doivent être résolus en termes scientifiques. Sans pathos excessif, sans conviction ni accusations légères. Editeur responsable de la série “Documents de la nouvelle histoire de la Russie”, Professeur à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, Mikhail Hodyakov

Le scientifique a également déploré le fait que de moins en moins d’étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs s’intéressent aux sujets du blocus. Selon lui, cette situation peut être retracée dans la communauté scientifique du monde entier. “Je ne sais pas pourquoi ni qui est à blâmer, mais le nombre de spécialistes impliqués dans l’histoire de la Grande Guerre patriotique et du blocus de Léningrad en particulier a rapidement diminué au cours de la dernière décennie”, a déclaré l’historien. Parmi les auteurs de l’ouvrage se trouve également un docteur en sciences historiques, professeur honoraire de l’Université de Saint-Pétersbourg. Gennady Sobolev et Kirill Boldovsky, chercheur, Département d’histoire moderne de la Russie, Institut de Saint-Pétersbourg (Russie), «Le tribunal militaire du front de Léningrad pendant la Grande guerre patriotique» est un livre qui contient Aborder le principal organe judiciaire de Leningrad pendant la guerre, le tribunal militaire de Leningrad avant. Ceci est la première édition, qui décrit en détail les activités de ce département. Il est basé sur les documents des archives centrales du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, des archives du Collège militaire de la Cour suprême de la Fédération de Russie et du tribunal militaire du district de Leningrad, ainsi que sur un certain nombre d’autres répertoires inaccessibles à la majorité. d’un point de vue juridique, sur la formation du personnel, la formation juridique. “La littérature moderne contient une description très succincte des activités des autorités judiciaires et Plus précisément, le tribunal militaire du Front de Leningrad dans la Grande Guerre patriotique. Ceci est écrit un peu. Par conséquent, le recteur de l’Université d’Etat de Saint-Pétersbourg, Nikolaï Mikhaïlovitch Kropatchev, et le président du tribunal militaire du district de Léningrad, Dmitry Vladimirovich Kuvshinnikov, ont décidé de mener une étude scientifique intitulée «Le tribunal militaire du front de Léningrad pendant la Grande Guerre patriotique», a déclaré Yury Kuntsevich. participé à la création du livre. Les auteurs du livre étaient également directeur de l’Institut d’histoire de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, docteur en sciences historiques, professeur Abdulla Daudov, et docteur en sciences historiques, professeur au département d’histoire moderne de la Russie à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, Mikhail Hodyakov.

