French News: T. Kusayko: Les soins médicaux pour les personnes souffrant de maladies respiratoires doivent être améliorés.

Source: Russie – Conseil de la fédération

Une réunion du Conseil d’experts sur la santé à la Commission de la politique sociale du Conseil de fédération /

Lors de la réunion du Conseil d’experts sur la santé et du Comité du Conseil de politique sociale sur la politique sociale, le sujet «Initiatives législatives visant à améliorer la qualité et l’accessibilité des soins médicaux pour les patients présentant un profil pneumologique» a été abordé.

Réunion du Conseil d’experts sur la santé au Comité de politique sociale du Conseil de la fédération1 sur 12

Tatyana Kusayko2 de 12

Réunion du Conseil d’experts sur la santé au Comité de politique sociale du Conseil de la fédération3 de 12

Réunion du Conseil d’experts sur la santé au Comité de politique sociale du Conseil de la fédération4 de 12

Réunion du Conseil d’experts sur la santé au Comité de la politique sociale du Conseil de la fédération5 de 12

Réunion du Conseil d’experts sur la santé au Comité de politique sociale du Conseil de la fédération6 sur 12

Réunion du Conseil d’experts sur la santé au Comité de politique sociale du Conseil de la fédération 7 sur 12

Réunion du Conseil d’experts sur la santé au sein du Conseil des ministres Comité de la politique sociale8 sur 12

Réunion du Conseil d’experts sur la santé au Comité de politique sociale du Conseil de la fédération9 sur 12

Réunion du Conseil d’experts sur la santé au Comité de politique sociale du Conseil de la fédération 10 sur 12

Réunion du Conseil d’experts sur la santé au Comité de politique sociale du Conseil de la fédération11 de 12

Réunion du Conseil d’experts sur la santé au Comité de politique sociale du Conseil de la fédération12 de 12

L’événement a été dirigé par Tatyana Kusayko Kusayko Tatyana Alekseevna, membre du Comité du Conseil de la fédération, un représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir d’État de la région de Mourmansk, en compagnie du président du conseil d’experts, directeur général du Centre fédéral de contrôle et de qualité du ministère de la Santé de la Fédération de Russie, Vitaly Omelyovs. Au cours de la discussion, les participants à la réunion ont abordé des questions relatives à la santé pulmonaire de la population de Russie, à la prévention des maladies, à l’organisation des soins médicaux pour les patients présentant un profil pulmonaire dans les sujets de la Fédération. Les résultats de l’analyse de l’organisation des soins médicaux dispensés aux patients pour 2016-2018 sont présentés.

Voir aussi

Tatyana Kusayko a noté que la question de l’amélioration de la fourniture de soins médicaux aux patients souffrant de maladies respiratoires devenait de plus en plus importante. Selon elle, l’importance sociale de ce problème est liée au fait que les maladies respiratoires sont la pathologie la plus répandue, qui concerne en premier lieu les soins médicaux dispensés dans les établissements de santé à la population.

La question de l’amélioration de la fourniture de soins médicaux aux patients souffrant de maladies respiratoires devient de plus en plus pertinente.

«Dans la structure de la morbidité globale des maladies respiratoires occupent une place prépondérante, chaque année, plus de 55 millions de cas sont enregistrés. Ainsi, ces maladies constituent un problème médical grave, dont les conséquences sont associées à des coûts socio-économiques importants, ce qui détermine la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures et solutions systémiques », a déclaré le sénateur. Vitaly Omelyanovsky a souligné que ce qui se passe actuellement dans le monde Les changements positifs dans la réglementation juridique de la fourniture de soins médicaux sont extrêmement importants. «Nous nous dirigeons aujourd’hui vers une approche systématique, qui implique invariablement une augmentation de la disponibilité et de la qualité des soins médicaux dispensés à la population de la Fédération de Russie», a déclaré le chef du Conseil d’experts. Pneumologue, ministère de la Santé de la Fédération de Russie Sergey Avdeev, président de la Société de pneumologie de Russie, pneumologue en chef du département de ravoohraneniya de Moscou Andrey Belevsky, directeur de l’Institut de recherche en santé au travail. Académicien N.F. Izmerova Igor Bukhtiyarov, représentants des services compétents et de la communauté d’experts: pour renforcer l’efficacité des mesures prises par les autorités exécutives dans le domaine de la santé et améliorer la prise en charge médicale des patients souffrant de maladies respiratoires, des recommandations ont été adressées au ministère de la Santé Fédération, Organisation publique interrégionale «Société de pneumologie russe».

MIL OSI