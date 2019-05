French News: La nouvelle BMW X1.

Source: BMW GroupCute, sportive, expressive: la nouvelle BMW X1 (consommation de carburant combinée: 6,8 à 4,1 l / 100 km, émissions de CO2 combinées: de 155 à 107 g / km *) continue sa success story Les modifications apportées aux modèles rendent la BMW X1 encore plus souhaitable: sa conception visiblement révisée, sa grande variabilité et ses nombreux équipements haut de gamme, entre autres choses, le garantissent. En outre, les puissants moteurs TwinPower Turbo de BMW à trois et quatre cylindres et le système intelligent de transmission intégrale BMW xDrive indiquent tous le plaisir que procure la dernière version de la BMW X1.

Le design: frappant et sportif, le BMW X1 séduit déjà depuis ses débuts par un design unique. Avec la révision du modèle, le Sports Activity Vehicle compact est maintenant encore plus efficace: le nouveau look est visible à première vue sur la BMW X1. Surtout, les sections avant et arrière ont été révisées. Toutes les variantes de modèle – de la BMW X1 à la xLine, en passant par la Sport Line et la M Sport – ont été personnalisées et personnalisées. La BMW X1 M Sport est particulièrement sportive. Entre autres choses, il dispose de la suspension sport M avec abaissement, de la ligne allongée brillante BMW Individual haute performance (probablement disponible à partir du 11/19) et du groupe aérodynamique M. En particulier, la partie avant de la nouvelle BMW X1 semble plus puissante, dominante et plus présente. Il dispose désormais d’un rein BMW plus grand et connecté de manière centrale, ainsi que de nouveaux projecteurs adaptatifs à LED dotés d’une iconographie plus précise du luminaire et d’un pare-chocs avec phares antibrouillard à LED intégrés et prises d’air plus larges. La vue arrière présente également les innovations optiques de la BMW X1. Par exemple, l’insert redessiné du tablier arrière en couleur de carrosserie reprend la couleur extérieure correspondante du BMW X1. Une innovation qui est incluse dans la gamme standard et dont l’arrière du véhicule est un wirk encore plus précieux et harmonieux.Le rétroviseur extérieur du côté conducteur est un autre point fort. Le rétroviseur extérieur du côté du conducteur projette une projection à DEL bicolore “X1” lorsqu’il est déverrouillé. C’est bien plus qu’un point fort optique: cette innovation facilite également l’entrée et la sortie de la BMW X1. Les trois nouvelles couleurs extérieures Jucarobeige, Misano Blue metallic (exclusivement pour le modèle M Sport) et la couleur particulièrement exclusive de BMW Individual, Storm Bay metallic. ainsi que quatre nouveaux modèles de roues complètent le nouveau design attrayant de la BMW X1.

Dynamique de conduite: puissant et efficace: la révision du modèle prépare également la BMW X1 à l’avenir. Déjà pour le lancement sur le marché à l’été 2019, tous les moteurs à essence et diesel répondent à la norme d’émissions EU6d-temp, à la BMW X1 sDrive16d et à la BMW X1 xDrive25d, voire à la norme d’émissions EU6d. Les moteurs trois et quatre cylindres tout aussi efficaces et sportifs génèrent la puissance qui est mise en œuvre selon la variante du modèle, soit via l’intelligent transmission intégrale BMW xDrive, soit avec une traction avant moderne en poussée dynamique sur la route. Le plaisir de conduire souverain sur un terrain non revêtu est particulièrement efficace BMW X1 sDrive16d, qui sera disponible avec les transmissions manuelles à 6 vitesses et à 7 vitesses à double embrayage. Avec la transmission manuelle, la consommation de carburant combinée du modèle 85 kW (116 ch) n’est que de 4,4 à 4,1 l / 100 km et les émissions de CO2 combinées sont de 116 à 107 g / km *. Avec la transmission à double embrayage à 7 vitesses, ces valeurs sont comprises entre 4,4 et 4,2 l / 100 km, combinées à 116 – 109 g de CO2 / km. * La BMW X1 xDrive25d est particulièrement sportive (consommation de carburant combinée: 5,2 – 4,9 l / 100 km, émissions de CO2 combinées: 136 – 128 g / km *). Avec une puissance maximale de 170 kW (231 ch) et un couple de 450 Nm, il rayonne du plaisir de conduire BMW dans toutes les situations. En seulement 6,6 secondes, il passe de l’arrêt à 100 km / h. La BMW X1 xDrive25i est un modèle de pointe en termes de dynamique. À partir de 170 kW (231 ch), en combinaison avec la transmission Steptronic à 8 vitesses précise, il génère une impulsion avant débridée et incarne ainsi la sportivité polyvalente qui caractérise tous les modèles de la BMW X1. En seulement 6,5 secondes, il atteint la barre des 100 km / h. La consommation de carburant combinée est de 6,8 à 6,3 l / 100 km et les émissions de CO2 combinées de 155 à 144 g / km *. Au total, le portefeuille de véhicules de la BMW X1 avec la version mise à niveau comprend désormais 16 variantes de boîte de vitesses Excellent choix pour tous les clients: la technologie de châssis de la BMW X1 continue à offrir l’agilité vivante habituelle sur tous les modèles. En outre, il contribue à une manipulation contrôlable précise et assure une dynamique de conduite élevée. La transmission intelligente xDrive à transmission intégrale, disponible pour de nombreux modèles, ajuste le couple entre les essieux avant et arrière en fonction de la situation de conduite. Le résultat est une combinaison de traction supérieure, de stabilité de conduite élevée et de dynamique, disponible dans toutes les conditions routières et météorologiques.

Dans les starting-blocks: la BMW X1 xDrive25e: l’efficacité impressionnante de la nouvelle BMW X1 n’est qu’un avant-goût de la première BMW X1 à hybride rechargeable. Depuis ses débuts dans l’année à venir, BMW continue à électrifier son parc de véhicules. Avec la mise en production en mars 2020, la BMW X1 xDrive25e (consommation de carburant combinée: à partir de 2,0 l / 100 km, émissions de CO2 combinées: à partir de 43 g / km **) utilise la dernière technologie de batterie BMW de la quatrième génération. Le stockage d’énergie atteint un contenu énergétique brut de 9,7 kWh. La BMW X1 avec plug-in Hybird pourra parcourir plus de 50 km ** de manière purement électrique.

L’équipement: polyvalent et en réseau, si convaincant que les qualités de la BMW X1 sont sur la route, il est si polyvalent à l’intérieur. Il associe des technologies modernes à un concept d’espace généreux ainsi qu’à de nombreuses solutions intelligentes et fonctionnelles. est conçu. Les coutures contrastées sont disponibles pour les modèles BMW X1 xLine, Sport Line et M Sport. Dans ces variantes de modèle, les tapis de sol reçoivent également une bande de bordure colorée et une couture contrastante dans la bande de bordure. En outre, la BMW X1 propose trois nouvelles options de rembourrage, dont l’écran de contrôle est l’écran de contrôle. L’équipement standard comprend un écran central de 6,5 pouces. Lors du choix d’un système de navigation, le BMW X1 est équipé d’un nouvel écran tactile Touch Control de 8,8 pouces ou 10,25 pouces, qui peut être commandé via le contrôleur BMW iDrive via des commandes vocales et tactiles. Le Control Display est le point de départ idéal pour découvrir la grande variété d’infotainment sur la BMW X1 et pour accéder aux services et services numériques de BMW ConnectedDrive. Sur la BMW X1, ils sont disponibles en option dans une version actualisée.Le BMW X1 est non seulement particulièrement polyvalent dans le monde numérique, mais son intérieur peut également être adapté aux besoins de chacun. En standard, par exemple, les sièges arrière peuvent être rabattus en trois parties dans le rapport 40:20:40. Sur demande, ceux-ci peuvent être déplacés jusqu’à 13 cm dans le sens du déplacement. Un confort supplémentaire est fourni par des options telles que la commande automatique du hayon et l’accès confort, qui permettent une ouverture et une fermeture sans contact du hayon.

BMW X1 consommation mixte: 6,8 – 4,1 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 155 – 107 g / kmBMW X1 sDrive16d Consommation de carburant combinée: 4,4 – 4,1 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 116 – 107 g / km (transmission manuelle) BMW X1 sDrive16d Consommation de carburant combinée: 4,4 – 4,2 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 116 – 109 g / km (boîte de vitesses à double embrayage) BMW X1 xDrive25d Consommation de carburant combinée: de 5,2 à 4,9 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 136 – 128 g / kmBMW X1 xDrive25i Consommation de carburant combinée: 6,8 – 6,3 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 155 – 144 g / kmBMW X1 xDrive25e consommation de carburant combinée: à partir de 2,0 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: à partir de 43 g / km

