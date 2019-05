French News: Le Premier ministre Mateusz Morawiecki au sommet informel de l’Union européenne

Source: Président de la Pologne en polonais

Voir le film Le Premier ministre Mateusz Morawiecki à l’issue du sommet informel du Conseil européen »

Le Premier ministre a également souligné que le gouvernement polonais avait pour objectif de définir les postes clés au sein de l’UE sur la base des principes de consensus existant entre les différents États membres. Il a ajouté que les thèmes les plus importants pour la Pologne étaient l’énergie, le climat et l’économie. RE élit son président pour une période de deux ans et demi – avec la possibilité de renouveler le mandat une fois. Il désigne également, avec l’accord du président de la Commission, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité L’élection d’un nouveau président du Parlement européen est prévue pour la première session du PE de ce nouveau mandat début juillet de cette année. Cependant, le 1er novembre de cette année le mandat de la nouvelle Commission européenne commencera et le 1er décembre de cette année – le mandat du nouveau président du Conseil européen et la participation du chef du gouvernement polonais à la réunion de coordination des premiers ministres des pays du groupe de Visegrad (V4) à Bruxelles. Le sommet a également été l’occasion de rencontrer les premiers ministres du V4 avec le président de la République française, Emmanuel Macron, et le président du Conseil européen, Donald Tusk.

