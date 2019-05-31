В Ивановской области прокуратур направила в суд уголовное дело о хищении денежных средств дольщиков

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ленинского района г. Иваново утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Инженерная коммуникационная компания». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, директор ООО «Инженерная коммуникационная компания», осуществляющий строительство жилых и нежилых помещений, в период с 2011года по 2016 год продал квартиры по договорам долевого участия в строительстве многоквартирного дома по адресу: г. Иваново, ул. Танкиста Белороссова.

Полученные от участников долевого строительства денежные средства на общую сумму свыше 93 млн. рублей, директор строительной компании присвоил и распорядился ими по своему усмотрению. При этом работы по завершению строительства многоэтажного жилого дома до настоящего времени не произведены. Потерпевшими явились более 50 граждан.

Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд г .Иваново.

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