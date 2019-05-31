Source: Saint Petersburg State University in Russian

Конференция

30–31 мая 2019

Время: 9:30–18:00

Санкт-Петербург, 22-я линия, д. 7, Актовый зал, ауд. 64

В СПбГУ пройдет XIII Международная научно-практическая конференция «Мартенсовские чтения: 70 лет Женевским конвенциям о защите жертв войны — достижения, уроки и проблемы».

Программа

30 мая

9:30–10:00 Приветственные слова

10:00–11:00 Основные доклады

11:20–13:05 Секция «Женевские конвенции: 70 лет спустя»

14:05–15:50 Секция «Противодействие терроризму: правовые аспекты»

16:10–17:55 Секция «Противодействие терроризму: практические и политические аспекты»

18:00–18:50 150-летие Международного журнала Красного креста: вклад журнала в развитие МГП

31 мая (онлайн-трансляция всего дня)

9:15–10:45 Секция «Истоки сдержанности бесчеловечного поведения на войне»

11:05–12:50 Секция «Дети и война» (Молодежная экспертная секция)

13:50–15:10 Секция «Окружающая среда и МГП»

15:30–17:30 Секция «Война в городах: посвящается 75-летию снятия блокады Ленинграда»

17:30–18:00 Церемония закрытия

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