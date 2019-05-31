Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Чувашскую государственную сельскохозяйственную академию и встретился со студентами и преподавателями вуза.

Первый заместитель Председателя СФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики находится с рабочей поездкой в регионе. Сенатор, который также занимает пост председателя Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации, посетил Чувашскую государственную сельскохозяйственную академию (ЧГСХА) и встретился со студентами и преподавателями вуза.

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Николай Федоров ознакомился с работой Испытательного лабораторного центра – созданного в 2018 году элемента научной инфраструктуры, обеспечивающего, в том числе, и реализацию комплексного научно-технического проекта «Развитие семеноводства картофеля и создание конкурентоспособного семенного фонда перспективных отечественных сортов картофеля в условиях Приволжского федерального округа».

Также Николай Федоров посетил главный корпус инженерного факультета, учебные классы и павильоны которого стали результатом эффективного сотрудничества учебного заведения с российскими и белорусскими производителями сельскохозяйственной техники.

«Вспоминаю, как десять лет назад, будучи Президентом Чувашии, открывал этот корпус. Мне особенно приятно бывать в вашей академии. Здесь люди не просто работают, а творят. Замечательно, что созданная в стенах вуза фундаментальная научная школа гармонично соединяется с новейшими технологиями. Такой мощный интеллектуальный центр очень нужен Чувашии. И не только нашей Республике», — обратился к преподавателям и студентам ЧГСХА первый вице-спикер СФ.

Николай Федоров отметил необходимость расширения деловых контактов и предложил руководству вуза наладить сотрудничество с другими субъектами РФ.

В ходе состоявшейся затем неформальной беседы Николай Федоров рассказал о своей деятельности на посту первого заместителя Председателя СФ и заместителя сопредседателя Совета законодателей, затронул вопросы реализации национальных проектов, финансового и правового просвещения населения, отметил важность закрепления кадров на селе и поделился своим опытом решения данной проблемы в качестве руководителя Чувашии.

В мероприятии также приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Татьяна Рябинина, руководитель Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области Алексей Палькин, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской Республике Николай Малов.

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