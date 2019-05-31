О работе органов прокуратуры Российской Федерации по выявлению фактов противоправных действий в отношении предпринимателей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Генеральной прокуратуре ежегодно анализируется практика направления прокурорами материалов проверок в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании за воспрепятствование предпринимательской деятельности.

В 2018 году при осуществлении надзора за соблюдением прав предпринимателей по материалам прокурорских проверок возбуждено 101 уголовное дело по фактам совершения должностными лицами преступлений, предусмотренных статьей 169 (воспрепятствование предпринимательской деятельности) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Уголовно-правовой оценки потребовали неправомерные действия должностных лиц органов власти при предоставлении земельных участков в аренду и собственность, а также выдаче разрешительной документации (республики Крым, Саха (Якутия), Татарстан, Удмуртская Республика, Пермский край, Воронежская, Курская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Томская, Ульяновская области, Еврейская автономная область).

Так, в Курской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело в связи с незаконным отказом городской администрации в заключении договора аренды земельного участка с предпринимателем. Ранее бизнесмен выиграл аукцион на право заключения соответствующего договора. Действия чиновников повлеки нарушение его прав, а также причинили убытки.

В ряде регионов возбуждены уголовные дела по фактам нарушений законодательства при проведении проверок хозяйствующих субъектов (Республика Татарстан, Воронежская, Самарская области).

Например, в Самарской области по инициативе прокурора возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела полиции. В целях получения денег от предпринимателя, осуществлявшего транспортировку песка, он организовал многочисленные проверки бизнеса. В результате работа фирмы неоднократно приостанавливалась.

Кроме того, прокурорами направлялись в следственные органы материалы проверок в связи с неправомерными действиями чиновников в отношении принадлежащего предпринимателям имущества (Калининградская, Омская, Пензенская, Томская области, г. Санкт-Петербург).

По инициативе прокуратуры в Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников органов внутренних дел, которые при проведении следственных действий вышли за пределы предмета доказывания по уголовному делу. Они изъяли в магазине предпринимателя янтарь и изделия на сумму не менее 14 млн рублей. В результате была парализована предпринимательская деятельность (договор аренды помещения магазина расторгнут, общество снято с учета юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями), а также причинен крупный ущерб.

В Пензенской области по материалам прокуратуры следствием возбуждено уголовное дело в связи с неправомерными действиями судебного пристава-исполнителя по аресту принадлежащего предпринимателю имущества.

По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в связи с незаконными отказами в реализации коммерсантами прав на получение имущественной поддержки, субсидий (Пермский край, Еврейская автономная область, г. Санкт-Петербург).

Прокуратурой в Еврейской автономной в следственные органы направлен материал проверки о незаконном ограничении права предпринимателя на льготный выкуп нежилого помещения, несмотря на вступившее в законную силу решение суда в его пользу. По результатам проверки возбуждено уголовное дело.

Прокурорами выносились постановления о направлении материалов в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании заказчиков, допустивших нарушения федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (республики Мордовия, Татарстан, Удмуртская Республика, Хабаровский края, Смоленская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

Так, в Удмуртской Республике по материалам проверки прокуратуры в декабре 2018 г. возбуждено 4 уголовных дела в отношении бывшего начальника одного из управлений администрации города. Должностное лицо поручило подчиненным предусмотреть внеочередные выплаты подконтрольным юридическим лицам за счет уменьшения выплат другим контрагентам. Тем самым были нарушены права коммерсантов, добросовестно исполнивших муниципальные контракты.

В Тюменской области по инициативе прокурора возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управы округа. С целью ограничения возможности выбора подрядной организации он вынудил предпринимателя отказаться от участия в конкурсе на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

В Алтайском крае по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении главы района. Чиновник, используя свое служебное положение, воспрепятствовал законной деятельности предпринимателя по поставке хлебобулочной продукции в детские сады. Он дал указание подчиненным не закупать хлеб у предпринимателя и не принимать документы для оплаты уже поставленных товаров. Руководители детских садов вынуждены были приобретать продукцию жены сына чиновника. Дело направлено в суд.

Прокуроры продолжают работу на данном направлении. В случаях выявления в отношении предпринимателей фактов противоправных действий, содержащих признаки преступления, ими незамедлительно выносятся мотивированные постановления о направлении соответствующих материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц, препятствующих ведению бизнеса, обеспечивается надлежащий контроль за расследованием таких дел.

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