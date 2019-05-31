Рабочий визит Павла Колобкова в Ханты-Мансийск

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 31 мая, Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прибыл в Ханты-Мансийск с двухдневным рабочим визитом.

В день приезда глава Минспорта России посетил конноспортивный клуб «Мустанг», в котором верховой езде обучаются дети и взрослые, реализуются программы реабилитации инвалидов и проводятся соревнования по конному спорту, в том числе международного уровня.

Затем Павел Колобков побывал в Югорской шахматной академии, где обучаются юные шахматисты от 6 до 18 лет, а также проводятся региональные, всероссийские и международные турниры по шахматам.

«Ханты-Мансийск является шахматной столицей России, ежегодно здесь проводятся крупные турниры, и в следующем году тут пройдёт Всемирная шахматная олимпиада, – отметил Министр. – Стоит сказать про биатлон, Ханты-Мансийск многократно принимал чемпионаты и кубки мира по биатлону, здесь есть замечательный биатлонный центр, который необходимо загружать международными спортивными событиями».

Павел Колобков дал положительную оценку результатам работы властей региона по развитию физической культуры и спорта: «По количеству систематически занимающихся спортом Югра выполняет все наши планы. Уровень спортивной инфраструктуры здесь очень высокий. Спортивную подготовку осуществляют 15 учреждений, в которых обучаются 55 тысяч спортсменов».

Завтра, 1 июня, в Международный день защиты детей в Ханты-Мансийске будет дан старт V Всемирным играм юных соотечественников. Соревнования объявят открытыми Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и легенда фигурного катания, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина.

Ханты-Мансийск впервые принимает Международные спортивные соревнования среди детей соотечественников, проживающих за рубежом. Свыше 600 детей из более 55 стран станут участниками состязаний по баскетболу 3х3, мини-футболу, волейболу, шахматам, настольному теннису, художественной гимнастике и плаванию. Игры продлятся до 6 июня.

Фото: АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт»

Пресс-служба Минспорта России

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