Студенты-юристы СПбГУ завоевали серебро на международном конкурсе в Гааге

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Конкурс в формате игровых раундов по международному уголовному праву проводится с 2011 года при участии НИУ ВШЭ, Международного уголовного суда (Гаага, Нидерланды) и Российского национального отделения Международной ассоциации уголовного права для студентов русскоязычных вузов — как российских, так и зарубежных. Конкурс проводится в форме имитации судебного процесса в одной из палат Международного уголовного суда. Участники представляют позиции защиты, канцелярии прокурора и третьего государства или представителя жертв.

В состав команды Санкт-Петербургского университета вошли Александра Пилавова, Анастасия Крусь, Марина Петрова, Федор Ильин и Никита Солодовников. Тренерами команды выступили доцент СПбГУ Ксения Шестакова и выпускники СПбГУ, участники конкурса прошлых лет Дарья Лапшина и Максим Трофимов.

Фабула дела этого года касалась ситуации, основанной на актуальных проблемах международного и международного уголовного права. Были поставлены вопросы о возможности привлечения к ответственности в качестве пособника юриста, который, обладая высокой квалификацией в международном праве, выдал правительству государства заключение о возможности совершения гуманитарной интервенции в случае, если другое государство применяет химическое оружие против своих граждан.

Команда СПбГУ, которая представляла интересы государства-агрессора Астипур, отвечала на вопросы, связанные с допустимостью доказательств, юридической этикой, свободой волеизъявления и возможностью защиты прав человека самыми негуманными способами.

Председатель состава судей Модели Международного уголовного суда Кимберли Прост отметила высокую структурированность юридической позиции петербургских студентов, а Ивана Хрдличкова (президент Специального трибунала по Ливану) и Мэтт Холлинг (юрисконсульт в Судебной палате Международного уголовного суда) отметили убедительность речи оратора команды Марины Петровой, подчеркнув, что «талантливый защитник возведет стену, которую не перемахнут ни обвинители, ни судьи».

По результатам команда Санкт-Петербургского государственного университета завоевала серебро, а титул лучшего оратора конкурса был присвоен спикеру команды — Марине Петровой.

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