French News: Dans la région d’Ivanovo, les procureurs ont renvoyé devant la justice une affaire pénale relative au vol de détenteurs d’argent

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur du district de Leninski à Ivanovo a approuvé l’acte d’accusation dans une affaire pénale contre le directeur de Engineering Communication Company LLC. Il est accusé d’avoir commis un crime en vertu de la partie 4 de l’art. 159 du Code pénal de la Fédération de Russie (fraude en utilisant sa position officielle à grande échelle). Selon les enquêteurs, le directeur de Engineering Communication Company LLC, engagé dans la construction de locaux résidentiels et non résidentiels, a vendu des appartements en vertu de contrats de participation, 2011-2012 participation à la construction d’un immeuble d’appartements à l’adresse: Ivanovo, ul. Tankista Belorossova: Les fonds reçus des participants à la construction partagée pour un montant total de plus de 93 millions de roubles ont été attribués et éliminés par le directeur de la société de construction. Dans le même temps, les travaux d’achèvement de la construction d’un immeuble résidentiel à plusieurs étages n’ont pas encore été réalisés. Plus de 50 citoyens semblaient être des victimes.Le procureur a renvoyé l’affaire devant le tribunal de district de Leninski à Ivanovo. ru

