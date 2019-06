French News: Des étudiants en droit de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg ont remporté l’argent à un concours international à La Haye

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Le concours sous forme de tours de jeu sur le droit pénal international est organisé depuis 2011 avec la participation de HSE, de la Cour pénale internationale (La Haye, Pays-Bas) et de la branche nationale russe de l’Association internationale de droit pénal pour les étudiants des universités russophones, russes et étrangères. Le concours se déroule sous la forme d’un procès dans l’une des chambres de la Cour pénale internationale. Les participants représentent les positions de la défense, du bureau du procureur et du troisième État ou le représentant des victimes.L’équipe de l’Université de Saint-Pétersbourg était composée de Alexander Pilavova, d’Anastasia Cruz, de Marina Petrova, de Fyodor Ilyin et de Nikita Solodovnikov. L’équipe était dirigée par la professeure agrégée de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, Ksenia Shestakova, et par les diplômés de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, participants du concours des dernières années, Daria Lapshina et Maxim Trofimov, dans l’affaire de cette année. L’équipe de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg a évoqué la possibilité d’une intervention humanitaire si un autre État utilisait des armes chimiques contre ses citoyens. de l’État agresseur Astypur, répond aux questions relatives à l’admissibilité des preuves, à l’éthique juridique, à la liberté d’expression Le président du modèle de la Cour pénale internationale, Kimberley Prost, a souligné la position juridique très structurée des étudiants de Saint-Pétersbourg et Ivan Hrdlichkova (président du Tribunal spécial pour le Liban) et Matt Holling (conseiller juridique à la Chambre de justice de la Cour pénale internationale) et le caractère persuasif du discours. Marina Petrova, présidente de l’équipe, soulignant qu ‘”un défenseur talentueux érigera un mur que ni les procureurs ni les juges ne broncheront”. là-bas, l’équipe de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg a remporté la médaille d’argent et le titre de meilleur orateur de la compétition a été attribué à l’animatrice de l’équipe, Marina Petrova.

MIL OSI