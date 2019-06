French News: Dmitry Rogozin a visité le RCC Progress

Le 31 mai 2019, dans le cadre de la visite de travail, le directeur général de la société d’État Roscosmos, Dmitry Rogozin, a inspecté les sites de production de Progress RCC, où les préparatifs en vue de la production du véhicule de lancement avancé Soyouz-5 ont été lancés. “Dmitry Baranov a informé le chef de Roscosmos de l’état d’avancement du projet de création du lanceur Soyouz-5, de modernisation de la production et de respect des délais impartis pour la création du transporteur. Le même jour, Dmitry Rogozin a tenu une réunion dans l’entreprise Les responsables de la société d’État, des instituts de recherche et des entreprises de coopération sur le thème «Créer un système radar Soyouz 5.» Lors de la réunion, il a notamment noté que Roscosmos effectuait un travail systématique pour créer une gamme complète de lanceurs de différentes charges utiles. Une étape importante du travail est la création du lance-roquettes Soyouz-5. Les futurs essais du nouveau navire avec équipage et la création d’une fusée de la classe super lourde sont associés à ce porte-avions.

Archives Archives Select Month May 2019 (2198) April 2019 (2597) March 2019 (2365) February 2019 (2249) January 2019 (1355) December 2018 (1749) November 2018 (2051) October 2018 (2154) September 2018 (1828) August 2018 (1482) July 2018 (1781) June 2018 (2114) May 2018 (1993) April 2018 (1554) March 2018 (1169) February 2018 (1079) January 2018 (1893) December 2017 (2482) November 2017 (2770) October 2017 (2804) September 2017 (2648) August 2017 (2298) July 2017 (2554) June 2017 (2927) May 2017 (2791) April 2017 (2640) March 2017 (3066) February 2017 (2390) January 2017 (2164) December 2016 (2630) November 2016 (2891) October 2016 (2780) September 2016 (3231) August 2016 (2122) July 2016 (2500) June 2016 (3180) May 2016 (825)