French News: Faire respecter les droits de l’enfant dans le monde entier

Source: Die Linke “La Journée mondiale de l’enfance est une bonne occasion de souligner la vulnérabilité particulière des enfants dans les zones de crise et l’importance des droits des enfants dans le monde”, a déclaré Helin Evrim Sommer, porte-parole de DIE LINKE pour le développement, à l’occasion de la Journée internationale de l’enfant 1 Sommer poursuit: “Dans les conflits militaires et autres catastrophes humanitaires, les enfants et les adolescents sont toujours particulièrement touchés. Ils font partie des groupes les plus vulnérables et sont gravement blessés de différentes manières. Dans de nombreux pays, des enfants sont toujours enlevés en tant que soldats, victimes d’abus sexuels et contraints de tuer. Même en dehors des situations d’urgence et des crises sociales, les droits de l’enfant dans le monde sont toujours gravement menacés. C’est la raison pour laquelle nous avons besoin d’une coopération pour le développement plus axée sur l’éducation et la formation des enfants et des jeunes, en particulier des filles, et sur la lutte contre la pauvreté et le travail des enfants. L’Allemagne doit également utiliser son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies pour mieux faire connaître les droits des enfants et faire respecter les accords internationaux visant à protéger les enfants dans la pratique. “

MIL OSI