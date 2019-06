French News: Lectures de Martens: 70e anniversaire des Conventions de Genève pour la protection des victimes de guerre – Résultats, leçons et problèmes

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Conférence

30–31 mai 2019 Heure: 9h30–18h00 Saint-Pétersbourg, 22e ligne, 7e salle de l’Assemblée, aud. 64

La XIIIe Conférence internationale scientifique et pratique “Lectures de Martens: 70 ans des Conventions de Genève pour la protection des victimes de guerre – Résultats, leçons et problèmes” se tiendra à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Programme30 Mai 9h30-10h00 Salutations 10h00-11h00 Rapports principaux 11h20-13h05 Section «Conventions de Genève: 70 ans plus tard» 14h05-15h50 Section «Lutte contre le terrorisme: aspects juridiques» 16: 10 h – 17 h 55 Section «Lutte contre le terrorisme: aspects politiques et pratiques» 18 h 00 à 18 h 50 150e anniversaire du Journal international de la Croix-Rouge: contribution du journal au développement du DIH le 31 mai (diffusion en ligne toute la journée) 9 h 15 à 10 h: 45 Section «Les origines de la maîtrise du comportement inhumain en temps de guerre» 11 h 05-12 h 50 Section «Les enfants et la guerre» (Section Expert jeunesse) 13 h 50-15 h 10 Section «Entourage Mercredi et DIH ”15h30–17h30 Section“ Guerre dans les villes: dédiée au 75e anniversaire de la levée du blocus de Léningrad ”17h30–18h00 Cérémonie de clôture

