French News: Les passagers de la classe affaires Aeroflot alimenteront le chef de marque d’Arkady Novikov

Source: France Aeroflot

31 mai 2019, Moscou. – Aeroflot a mis à jour le menu à bord pour les passagers de la classe affaires. Du 1er juin au 31 août, ils se verront proposer des plats gastronomiques selon les recettes de Kamel Benmamar, chef de la marque française de l’un des établissements les plus célèbres d’Arkady Novikov, «No fish». Au cours de sa carrière professionnelle, Kamel Benmamar a réussi à travailler dans des restaurants étoilés Michelin dans les villes de France et à Londres. Au fil des ans, il a toujours développé des desserts pour la classe affaires de la restauration d’Aeroflot. Outre les desserts de Kamel Benmamara, le menu comprend des collations et des plats principaux inspirés des recettes de l’auteur du célèbre chef. Parmi eux: pétoncles au concombre et légumes verts à la sauce japonaise, crevettes avec un mélange de légumes frais, steak de bœuf aux pâtes Filini, loup de mer avec pommes de terre et légumes à la sauce aux herbes et divers autres plats gastronomiques. conformément aux souhaits et aux commentaires des passagers. Plus de légumes ont été ajoutés au régime, les plats sont devenus plus concis. Comme auparavant, le choix et la combinaison de produits correspondent au concept d’aliments sains et équilibrés. Une attention toute particulière a été portée à l’apparence et à la présentation des plats et à l’élargissement de la gamme. Désormais, sur les vols long-courriers, les passagers pourront choisir à chaud non seulement au premier, mais également au deuxième bloc d’alimentation. À partir du 1er juin, cette opportunité est offerte au départ de Moscou et sera progressivement introduite sur les vols en provenance d’aéroports extérieurs. Parmi les plats proposés figurent une sélection de saumon dans une sauce crémeuse au riz noir et au poivron, ou d’agneau dans une sauce aux prunes avec du couscous et du brocoli.Afin de concevoir des rations pour les repas à bord, Aeroflot cherche à offrir de la variété et à offrir un large choix aux passagers. La société approuve régulièrement un nouveau menu: quatre fois par an – pour la classe affaires, deux fois par an – pour la classe économique. Des chefs renommés de Russie et du monde entier participent à sa compilation. Une telle approche permet à Aeroflot d’être l’un des leaders mondiaux de la qualité et de la variété des aliments.Le menu à bord est l’avantage concurrentiel traditionnel d’Aeroflot. La société propose aux passagers une alimentation saine, variée et de qualité, à base de produits naturels. Aeroflot attire les meilleurs chefs russes et étrangers au développement du menu à bord. Les passagers peuvent réserver à la veille du vol 17 types de repas spéciaux. Les réalisations d’Aeroflot reçoivent régulièrement une grande reconnaissance internationale. En 2018, Aeroflot a reçu le «Oscar de l’aviation» – les Skytrax World Airline Awards dans la prestigieuse nomination «Meilleur repas pour un vol en classe économique premium».

Saumon au riz sauvage, aux champignons et aux tomates, servi avec une sauce à la citrouille

Viande d’oie séchée, accompagnée de fruits masharda

Crevettes avec un mélange de légumes frais, servies avec une sauce aigre-douce

