Source: Russie – Conseil de la fédération

Premier vice-président du Conseil de la Fédération, représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la République de Tchouvachie, Nikolay Fedorov Nikolay Vasilyevich Fedorov, représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la République de Tchouvache, effectue une visite de travail dans la région. Le sénateur, qui occupe également le poste de président du Conseil sur la gestion de l’agriculture et de l’environnement au Conseil de la fédération, s’est rendu à l’Académie de l’agriculture de l’État de Chuvash (CSHA) et a rencontré des étudiants et des enseignants de l’université.

Nikolai Fyodorov s’est familiarisé avec les travaux du centre de laboratoire d’essais, élément d’infrastructure scientifique créé en 2018, qui prévoit notamment la mise en œuvre du projet scientifique et technique complet «Développement de la production de semences de pomme de terre et création d’un fonds de semences compétitif de variétés de pomme de terre nationales prometteuses dans le district fédéral de Volga». Nikolai Fyodorov a également visité le bâtiment principal de la Faculté de génie, dont les salles de classe et les pavillons sont le résultat d’un travail efficace. dnichestva établissement d’enseignement avec les fabricants russes et biélorusses de machines agricoles. « Je me souviens il y a dix ans quand il a été le président de Tchouvachie, a ouvert le cas. Je suis particulièrement heureux d’être dans votre académie. Ici, les gens ne travaillent pas mais créent. Il est remarquable que l’école scientifique fondamentale créée dans les murs de l’université s’allie harmonieusement aux technologies les plus récentes. Un tel centre intellectuel puissant est indispensable à la Tchouvachie. Nikolai Fedorov, premier vice-président de la Fédération de Russie, s’est adressé aux enseignants et aux étudiants de la ChSAA, soulignant la nécessité d’élargir les contacts commerciaux et suggérant que la direction de l’université coopère avec d’autres sujets de la Fédération de Russie. Au cours de l’entretien informel qui a suivi, Nikolai Fedorov a évoqué ses activités. En tant que premier vice-président du conseil de la fédération et vice-coprésident du conseil des législateurs, il a posé des questions sur la mise en œuvre de projets nationaux, l’éducation financière et juridique de la population. J’ai souligné l’importance de la rétention du personnel dans le village et partagé mon expérience de la résolution de ce problème en tant que chef de la Tchouvachie. La vice-ministre de l’Agriculture de la République de Tchouvachie, Tatyana Ryabinina, chef de la section de la FSBU Rosselkhoznadzor « Centre agricole russe “en République de Tchouvach Nikolaï Malov.

MIL OSI