French News: Petite chenille

Source: NABU – Naturschutzbund DeutschlandNotre petit invité nous aide lors de la saison estivale des insectes Pour nos petits découvreurs de la nature, nous avons créé un livre plein d’idées d’action: “Un voyage de l’oeuf au papillon avec la petite chenille Nimmersatt”. Le livret de 24 pages est destiné aux éducateurs qui souhaitent transformer le développement de la chenille en un beau papillon sur la base de jeux et d’idées de bricolage avec leurs enfants Kita. La particularité: presque tous les matériaux se trouvent dans la nature. Parce que notre objectif principal est que même Kitas dispose d’un petit budget pour entreprendre un voyage de découverte. Que ce soit avec la “chenille du matin”, l’exercice de yoga “Chenille et papillon” ou la danse du papillon, tout est très facile et peut être mis en œuvre sans trop d’effort. Et si le temps ne le permet pas, la plupart des jeux et idées de bricolage peuvent également se jouer à l’intérieur. Téléchargez maintenant le livret d’action:

Livret d’action “The Little Caterpillar Nimmersatt” pour petits et grands (5.16 MB)

L’affiche grand format à déplier est idéale pour la documentation de la garderie, pour coller des photos, bricoler, pour peindre et écrire et enfin pour accrocher aux enfants et aux parents. Le livret d’action complet et l’affiche murale ci-jointe sont conçus avec les illustrations colorées et bien connues d’Eric Carle. Le livre populaire “La petite chenille Nimmersatt” s’intéresse aux enfants du monde entier depuis cinquante ans, seuls ou avec leurs parents. Au total, il s’est vendu à 50 millions d’exemplaires dans le monde, dont plus de huit millions en allemand seulement.

Paroles et modèles de coloriage à télécharger

Continuer la navigation

MIL OSI