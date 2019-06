French News: ver.di obtient un résultat tarifaire chez Sana Kliniken

Source: DGB – Bundesvorstand31.05.2019Tariftickerver.di obtient un résultat tarifaire à Sana Kliniken Pour les quelque 10 000 travailleurs couverts par la convention collective de Sana au niveau national, ver.di a réalisé des augmentations de salaire significatives. Entre autres, les revenus augmenteront de 4% à compter du 1er juillet 2019, mais au moins de 100 euros. De plus, le temps de travail est harmonisé et la réglementation sur la rémunération des heures supplémentaires pour les employés à temps partiel est améliorée.Le résultat de la tarification en détail: Pour les mois de mars à juin 2019, les employés reçoivent un paiement unique de 450 euros (pour les emplois à temps plein, les employés à temps partiel au prorata) Les salaires des tables ont augmenté de 4%, mais au moins de 100%. Augmentation des suppléments de 4%. Réduction de la durée du travail dans l’Est de l’Allemagne à 38,5 heures par semaine. D’ici 2020, la première heure supplémentaire est déjà versée aux travailleurs à temps partiel, sous forme d’indemnisation des heures supplémentaires pour les apprentis en soins de santé et de soins infirmiers. La santé des enfants et les soins aux enfants, ainsi que les soins aux personnes âgées, augmenteront rétroactivement à partir du 1er mars 2019 de 50 euros par mois et à partir du 1er janvier 2020 de 50 euros par mois. Pour tous les autres stagiaires, un paiement unique sera effectué pour les mois de mars à juin 2019. à partir de 100 euros. À partir du 1er juillet 2019, leurs frais de formation augmenteront de 4%

