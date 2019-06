French News: Visite de travail de Pavel Kolobkov à Khanty-Mansiysk

Khanty-Mansiysk organise pour la première fois une compétition sportive internationale entre enfants de compatriotes vivant à l’étranger. Plus de 600 enfants de plus de 55 pays participeront à des compétitions de basketball, de mini football, de volleyball, d’échecs, de tennis de table, de gymnastique rythmique et de natation 3×3. Les jeux dureront jusqu’au 6 juin.

“Khanty-Mansiysk est la capitale russe des échecs, des tournois majeurs y sont organisés chaque année et l’année prochaine, les olympiades mondiales des échecs se dérouleront ici”, a déclaré le ministre. «Nous devons dire à propos du biathlon, Khanty-Mansiysk a remporté à plusieurs reprises les championnats et les coupes du monde de biathlon. Il existe un magnifique centre de biathlon qui doit accueillir de nombreux événements sportifs internationaux.»

Le jour de son arrivée, le chef du ministère des Sports de Russie a visité le club équestre “Mustang”, où enfants et adultes sont formés à l’équitation, des programmes de rééducation sont mis en place pour les personnes handicapées et des compétitions dans le sport équestre, y compris international.