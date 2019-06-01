Аэрофлот с 1 июня открывает рейсы в Марсель

Source: Russia Aeroflot
1 июня 2019 года, Москва. — Аэрофлот с 1 июня 2019 года открывает собственные рейсы из Москвы в Марсель. Полеты будут выполняться на лайнерах семейства Airbus A320 пять раз в неделю по следующему расписанию:
Направление
Рейс
Время вылета*
Время прибытия*
Дни выполнения рейса
Москва — Марсель
SU2378
08:35
11:50
Пн ср пт сб вс
Марсель — Москва
SU2379
12:45
17:40
Пн сб вс
12:55
17:50
Ср пт
*указано местное время
Марсель второй по величине мегаполис и самый старый город Франции. По количеству достопримечательностей и музеев он не уступает Парижу. Именно здесь проходили съемки знаменитого фильма Люка Бессона «Такси». Марсель славится не только культурным наследием, но и великолепной кухней — в ресторанах Старого порта нужно обязательно попробовать знаменитый суп буйабес или марсельскую уху. После Парижа, Ниццы и Лиона Марсель станет четвертым пунктом во Франции, который связывают с Москвой рейсы Аэрофлота.
Аэрофлот постоянно расширяет маршрутную сеть и увеличивает частоту полетов на популярных направлениях. В летнем расписании 2019 года крупнейший российский авиаперевозчик выполняет собственные рейсы по 159 маршрутам. География полетов охватывает 54 страны.
Получить дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7-(495)-223-5555 (Москва), 8-(800)-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов) или в офисах собственных продаж авиакомпании.
АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.