Аэрофлот с 1 июня открывает рейсы в Марсель

Source: Russia Aeroflot

1 июня 2019 года, Москва. — Аэрофлот с 1 июня 2019 года открывает собственные рейсы из Москвы в Марсель. Полеты будут выполняться на лайнерах семейства Airbus A320 пять раз в неделю по следующему расписанию:

Направление

Рейс

Время вылета*

Время прибытия*

Дни выполнения рейса

Москва — Марсель

SU2378

08:35

11:50

Пн ср пт сб вс

Марсель — Москва

SU2379

12:45

17:40

Пн сб вс

12:55

17:50

Ср пт

*указано местное время

Марсель второй по величине мегаполис и самый старый город Франции. По количеству достопримечательностей и музеев он не уступает Парижу. Именно здесь проходили съемки знаменитого фильма Люка Бессона «Такси». Марсель славится не только культурным наследием, но и великолепной кухней — в ресторанах Старого порта нужно обязательно попробовать знаменитый суп буйабес или марсельскую уху. После Парижа, Ниццы и Лиона Марсель станет четвертым пунктом во Франции, который связывают с Москвой рейсы Аэрофлота.

Аэрофлот постоянно расширяет маршрутную сеть и увеличивает частоту полетов на популярных направлениях. В летнем расписании 2019 года крупнейший российский авиаперевозчик выполняет собственные рейсы по 159 маршрутам. География полетов охватывает 54 страны.

Получить дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7-(495)-223-5555 (Москва), 8-(800)-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов) или в офисах собственных продаж авиакомпании.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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