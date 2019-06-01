В Ханты-Мансийске обсудили ход реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 1 июня, в Ханты-Мансийске под председательством Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова и губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальи Комаровой состоялось совещание по вопросу реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни».

В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе систематически занимаются физической культурой и спортом 37,5% югорчан. В целях увеличения этого показателя до 55%, установленного Президентом Российской Федерации, власти региона разработали комплекс мер с учётом предложений общественников, активных граждан и экспертов, поступивших в ходе стратегических сессий при разработке проекта.

Отдельное внимание в ходе совещания уделили популяризации в регионе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Павел Колобков отметил, что Югра успешно приняла участие в эксперименте Минспорта России по внедрению комплекса ГТО среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Югра реализует много проектов по развитию адаптивного спорта, которые могут стать примером для других регионов. В регионе количество вовлеченных в спорт лиц с ограниченными возможностями здоровья составляет 26%. Это самый большой показатель по стране. В округе успешно реализуется также внедрение комплекса ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья, нормативы тестирования утверждены в этом году», – сказал он.

Министр также отметил, что Югра – шахматный регион. Активно реализует проект по вовлечению школьников в этот вид спорта. «Этот проект необходимо продвигать, популяризировать», – акцентировал Павел Колобков.

«Мы достаточно активно работаем со всеми регионами. С Югрой – плотнее, потому что это очень спортивный регион. Хотя отстаёт по показателю обеспеченности жителей спортивными объектами», – сказал министр спорта России.

В ответ Наталья Комарова заверила, что регион активно работает в этом направлении: готово к подписанию соглашение между Минспортом России, Правительством ХМАО и компанией «Лукойл» по созданию регионального центра спортивной подготовки в Когалыме; в 2020 году в Ханты-Мансийске планируется ввести в эксплуатацию спортивный комплекс, который объединит несколько видов спорта; в Югорске уже введён в эксплуатацию спортивный комплекс площадью 17000 кв. метров.

«Этот успех нужно стабилизировать и наращивать. Чем больше возможностей для занятий физкультурой и спортом, тем больше надежды на то, что мы выполним те показатели, которые установил Президент Российской Федерации, в том числе по смежным национальным проектам», – отметила губернатор.

С использованием информации и фото Аппарата Правительства ХМАО

Пресс-служба Минспорта России

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