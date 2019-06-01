Павел Колобков посетил ряд спортивных объектов Ханты-Мансийска

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 1 июня, в Ханты-Мансийске продолжается рабочий визит Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова.

Глава Минспорта России посетил культурно-развлекательный комплекс «Арена-Югра». Уникальный спортивный многофункциональный центр регулярно принимает матчи с участием хоккейной команды «Югра». Здесь проводятся также соревнования по фигурному катанию. При необходимости арена может оперативно трансформироваться в концертную площадку.

Затем Павел Колобков осмотрел ледовый дворец спорта, где помимо катка есть 25-метровый бассейн и аквапарк. Во время визита Министра в бассейне проходили окружные соревнования по синхронному плаванию среди девочек до 13 лет «Выше радуги». Глава Минспорта России высоко оценил выступления юных спортсменок: «Спасибо! Мне очень понравилось. Важно, что у вас есть возможность тренироваться, повышать свое мастерство, радовать родителей и тренеров своими победами. Ждем вас в сборной команде России!».

Следующим спортивным объектом, который посетил Министра, стал Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко. Экскурсию Павлу Колобкову провёл двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко. Он рассказал о стадионе, особенностях трассы и снегохранилища. Центр получил международную категорию «А» по классификации Международного союза биатлонистов и может проводить соревнования самого высокого уровня.

После этого глава Минспорта России пообщался с воспитанниками Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва, которому присвоен статус экспериментальной площадки по формированию системы подготовки спортивного резерва страны. В настоящее время в колледже проходят обучение более 300 воспитанников по 14 видам спорта, из них 60 спортсменов входят в составы сборных команд России.

Фото: АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт»

Пресс-служба Минспорта России

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