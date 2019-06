Труд и досуг в экономике и культуре будущего

Тема досуга, праздности и свободного времени позволяет по-новому взглянуть на роль труда. В социально-философском плане можно вспомнить проблему отчуждения труда, четко поставленную в трудах раннего Карла Маркса, задуматься о перспективах борьбы за свободу лениться в знаменитом памфлете Поля Лафарга «Право на леность», оценить особенность иерархии и инстинкта соперничества, проявляющего, по мысли Торстейна Веблена, в таком явлении, как праздный класс. Для оценки будущего развития культуры небезынтересно заново оценить провокацию Казимира Малевича «Лень как действительная истина человечества», считавшего, что в новом советском обществе 1920-х годов проблема может быть решена. Идеи Малевича перекликаются с некоторыми современными философами. В частности, не случайно Джорджо Агамбен особое внимание уделяет способности лениться, не делать, тянуть как возможности для творческого труда достойного свободного человека. Оценка соотношения труда и досуга предполагает изучение бюджета времени, демографических изменений, характера занятости, использования свободного времени и прав на него. Сегодня это предмет изучения экономистов, социологов, антропологов, историков, философов, психологов, юристов. Программный комитет Алексей Кудрин (СПбГУ) — сопредседатель Данила Расков (СПбГУ) — сопредседатель Валерий Анашвили (РАНХиГС, Москва) Виктория Базжина (СПбГУ) Джонатан Беккер (Бард-колледж, США) Денис Кадочников (СПбГУ) Ростислав Капелюшников (НИУ ВШЭ, Москва) Рихтер Курт Кнут (СПбГУ) Александр Погребняк (СПбГУ) Станислав Савицкий (СПбГУ) Михаил Соколов (ЕУСПб) Владимир Халин (СПбГУ) Элизабет Шоре (Фрайбургский университет, Германия) Предварительная программа 31 мая 9:30-10:00 Регистрация. Кофе-брейк 10:00-10:30 Открытие конференции: Алексей Кудрин (СПбГУ), Леонид Лимонов (Леонтьевский центр), Данила Расков (СПбГУ) 10:30-11:40 Утренняя сессия. Модератор — Григорий Юдин (НИУ ВШЭ, Москва). Маурицио Лаццарато (Италия) «Отказ от труда и разрушительный досуг» 11:40-12:00 Кофе-брейк 12:00-14:00 Параллельные сессии 1 Философия труда и досуга. Модератор — Александр Погребняк (СПбГУ) Наталья Шапкина (Государственный Эрмитаж) «Работа и лень сновидения в теории психоанализа» Александр Погребняк (СПбГУ) «Свободное время: проблема фетишизации» Татьяна Якушкина (Российский государственный гидрометеорологический университет) «Латинский otium и русская лень в системе своих оппозиций и знаков» Ерлан Абулхаир (СПбГУ) «Отдыхать, чтобы не отдыхать, работать, чтобы не работать: о ленивой и деятельной музыке» Мария Торхова (Самарский национальный исследовательский университет) «Желание и потребность в структуре труда и досуга» Спорт как форма досуга советского общества. Модератор — Светлана Ульянова (Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого) Илья Сидорчук (СПбГУ) «Калокагатия по-советски: физкультура и спорт как досуг идеального советского человека» Сергей Рудник (Санкт-Петербургский горный университет) «Спорт и политика: ледовые баталии “холодной войны”» Светлана Ульянова (Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого) «В борьбе за высокую производительность труда: внедрение производственной гимнастики на предприятиях Ленинграда в 1920-е годы» Анна Хорошева (МГУ) «Физкультура как общественно полезный досуг в Советском государстве в 1920-е — 1930-е годы» Анастасия Фишева (РАНХиГС) «Жанр “спортивного фильма” в советском кинематографе 1930-х — 1940-х годов: нормы и ценности “социалистической” досуговой культуры» Труд и досуг: в поисках баланса. Модератор — Жанна Чернова (СПбГУ) Светлана Сотникова (Новосибирский государственный университет экономики и управления) «Концепция управления рабочим временем в цифровой экономике» Павел Лукичев (Балтийский государственный технический университет «Военмех») «Время труда и отдыха: противоречивая взаимосвязь» Иван Котляров (НИУ ВШЭ) «Трансформация баланса между трудом и досугом: проблемы методологии» Жанна Чернова (СПбГУ) «Баланс работы и жизни: политические инструменты, позиция работодателей и стратегии работающих родителей» Евгения Полякова (НИУ ВШЭ) «Занятые индивиды в культурных и творческих индустриях в России: положение на рынке труда и досуга» Праздный класс: вчера, сегодня, завтра. Модератор — Станислав Савицкий (СПбГУ) Елена Кащенко (СПбГУ) «”Высотка” Д.Г.Балларда как эпитафия “праздному классу”» Вячеслав Корнев (Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени М.А.Бонч-Бруевича) «Практики праздного класса» Анастасия Лисенкова (Пермский государственный институт культуры) «Instagram как зеркало демонстративного потребления праздного класса» Наталья Мариевская (ВГИК имени С.А.Герасимова, Москва) «Дыхание смерти в пространстве праздности. Опыт пространственного анализа кинематографического произведения» Станислав Савицкий (СПбГУ) «Праздность и свобода по Монтеню» Труд, досуг и человеческий капитал. Модератор — Юрий Латов (Институт социологии РАН) Михаил Шишкин (СПбГУ) «Труд и досуг как компоненты человеческих инвестиций» Юрий Латов, Наталья Латова (Институт социологии РАН) «Досуговые практики российских работников как элемент воспроизводства их человеческого капитала» Ярослава Ширяева (Институт экономики и права имени Фридриха фон Хайека) «Пенсионеры в России: труд или отдых?» Людмила Клещенко (РГПУ имени А.И.Герцена) «Труд как репрессивный механизм: контркультурный анализ трудовых отношений» Валерия Вязовская (СПбГУ) «Профанность повседневности: труд и досуг как репрезентация власти» 14:00-15:00 Перерыв на обед 15:00-16:15 Дневная сессия. Модератор — Михаил Маяцкий (Университет Фрибура, Швейцария; НИУ ВШЭ) Данила Расков (СПбГУ) «Похвала бездействию: актуализация Малевича» Михаил Ильченко (Уральский федеральный университет, Екатеринбург; Институт исследования Восточной и Юго-Восточной Европы имени Лейбница, Германия) «Пространства труда и отдыха: символические трансформации советских индустриальных районов» 16:30-18:00 Параллельные сессии 2 Досуг в истории (синхронный перевод — английский). Модератор — Илья Сидорчук (СПбГУ) Джон Тэйлор (СПбГУ) «Труд и досуг в XVII веке в Англии» Любовь Завьялова (Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина) «Клубная культура Петербурга в XVIII — начале XX веков» Юлия Кривошеева (Ярославский государственный университет имени П.Г.Демидова) «Труд и досуг в бюджете времени ярославских текстильщиц во второй половине XIX — начале XX века» Ксения Исаева (СПбГУ) «Драматический театр в структуре досуга в эпоху перестройки» Юрий Басилов (Санкт-Петербург) «Проблема “русского труда” в теории политической экономии А.Я.Антоновича» Досуг и постсовременность. Модератор — Вячеслав Корнев (Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени М.А.Бонч-Бруевича) Инна Вершинина (МГУ) «Коворкинг и коливинг — новые формы организации труда и досуга в экономике совместного использования» Дарья Добринская (МГУ) «Коворкинги как виртуальные и реальные сообщества» Мариям Арпеньтьева (Калужский государственный университет имени К.Э.Циолковского) «Усталость и досуг: право на отдых и на труд в постпостсовременном мире» Любовь Четырова (Самарский национальный исследовательский университет имени С.П.Королева) «Модели конфигурации труда и досуга в европейской культуре» Георгий Копылов (книжный магазин «Все свободны») «Постопераизм: от революции к исходу. Марсель Дюшан и люмпен-пролетариат» Теория исследования досуга. Модератор — Григорий Тульчинский (СПбГУ) Илья Коновалов (НИУ ВШЭ, Москва) «Монотонный труд — монотонный досуг? Исследования связи труда и досуга и их кризис» Григорий Тульчинский (СПбГУ) «Революция 4.0 и альтернативы досуга/недосуга» Сергей Урываев (Санкт-Петербург) «Труд и досуг в капитализме — манипуляция с доверием» Кирилл Новоселов (Шанхайский финансово-экономический университет, Китай) «Организация труда в экономике будущего: о необходимости обновления аналитического инструментария» Сергей Лишаев (Самарский национальный исследовательский университет имени С.П.Королева) «Старость и свободное время» Труд и досуг в СССР. Модератор — Илья Калинин (СПбГУ) Мария Воробьева (Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург) «Кто не работает, тот ест: об альтернативном толковании труда и его репрезентациях в советском кино 1950-х — 1960-х годов» Елена Куранда (Санкт-Петербург) «Робот — помощник в организации труда и досуга рабочей молодежи в Ленинграде в 1929 году» Светлана Семенчук (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения) «Стахановское движение и его репрезентация в советском кино 1930-х годов» Алина Яшина (СПбГУ) «Труд “российского” ученого в период трансформации 1914-1934 годов» Илья Калинин (СПбГУ) «Две политэкономии труда в советской культуре 1910-х — 1930-х годов» 18:00-18:15 Перерыв 18:15-19:30 Вечерняя сессия. Модератор — Данила Расков (СПбГУ) Михаил Маяцкий (Университет Фрибура, Швейцария; НИУ ВШЭ) «(Раз)идентификация по досугу» Вячеслав Бобков (Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН, Москва) «Организационно-технические и социально-экономические вызовы занятости» 19:30-21:00 Фуршет 1 июня 10:00-11:30 Пленарная сессия. Модератор — Александр Погребняк (СПбГУ) Йоел Регев (ЕУСПб) «Надо микшировать свой трек: от прокрастинации к радикальному диджеингу» Ростислав Капелюшников (НИУ ВШЭ, Москва) «Технологический прогресс — пожиратель рабочих мест?» 11:30-11:45 Кофе-брейк 11:45-13:45 Параллельные сессии 3 Труд и занятость: вызовы революции 4.0 и глобализации. Модераторы — Олеся Вередюк (СПбГУ), Вячеслав Бобков (Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН) Ирина Соболева (Институт экономики РАН, Москва) «Воспроизводственная функция зарплаты и удовлетворенность работников» Наталья Маковская (Белорусский государственный экономический университет, Белоруссия) «Бюджет рабочего времени и его влияние на занятость в национальной экономике Беларуси» Олеся Вередюк (СПбГУ) «Нестандартные часы работы как проявление трансформаций в сфере труда в России: первые результаты» Дарья Вавилова, Лариса Смирных (НИУ ВШЭ, Москва) «Делает ли работа пожилых людей счастливее?» Татьяна Разумова, Мария Серпухова (МГУ) «Баланс “семья — работа” в условиях цифровизации: возможности и риски» Перспективы либерального образования в цифровой экономике. Модератор — Денис Кадочников (СПбГУ) Елена Кочухова (Институт философии и права, Екатеринбург) «Возможно ли либеральное образование в отдельно взятой аудитории?» Дарья Пушкина (СПбГУ) «Перспективы выпускников программ свободных искусств и наук на рынке труда — сравнения американского и российского опыта» Денис Кадочников (СПбГУ) «Проблема подготовки индивида ко внепрофессиональной/досуговой деятельности и развитие высшего образования» Павел Путинцев (компания «Восход», Москва) «Актуальность либерального образования в “Индустрии 4.0″» Вячеслав Вольчик, Елена Маслюкова (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону) «Доверие и реформирование сферы образования и науки» Цифровой досуг и цифровой бизнес. Модератор — Алина Яшина (СПбГУ) Ульяна Долгих (СПбГУ) «Bleisure: передовой формат комбинации бизнеса и досуга» Дарья Манжура, Павел Терещенко (СПбГУ) «Big Data: досуг как бизнес» Вера Харченко (Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург) «Работа в социальных сетях: между занятостью и досугом» Михаил Манокин (Пермский государственный научно-исследовательский университет) «Кидалты как частный пример досуга современного горожанина» Наталья Шестакова (Институт проблем региональной экономики РАН) «Молодежь категории neet: исключенные из сфер труда и образования» Татьяна Шишкина (компания Veeam Software) «Демонстративное потребление в эпоху социальных сетей» Досуг страны Советов. Модератор — Андрей Ромахин (СПбГУ; ЕУСПб) Ирина Гордеева (Свято-Филаретовский православно-христианский институт, Москва) «Трудовые этики советского культурного андеграунда 1970-х — 1980-х годов: на примере сообщества советских хиппи» Елена Дианова (Петрозаводский государственный университет) «Участие потребкооперации Европейского Севера в организации досуга лесозаготовителей (конец 1920-х — начало 1930-х годов)» Андрей Ромахин (СПбГУ; ЕУСПб) «Досуг люмпена: подсолнух и семечки как маркер хаоса в 1917 году» Елена Жбанкова (МГУ) «Массовая пляска — основная форма досуга в культуре будущего социализма» Светлана Малышева (Казанский федеральный университет) «Прошлое о будущем: советские проекты воображения идеального досуга» Труд и досуг в контексте тенденций рынка труда и занятости. Модератор — Виктория Базжина (СПбГУ) Татьяна Лукичева, Наталья Семенович (СПбГУ), Кристина Пецольдт (Технический университет Ильменау, Германия) «Трансформация потребительской ценности труда и досуга и ее влияние на современный рынок труда» Наталья Воронова, Надежда Львова (СПбГУ) «Труд и досуг в контексте парадигмального сдвига в индустрии финансовых услуг» Виктория Базжина (СПбГУ), Елизавета Драгомирова (Российский государственного университета правосудия) «Виды досуга для развития: обзор и анализ актуальных направлений» Надежда Львова, Наталья Семенович (СПбГУ) «Отношение к досугу и труду как новый вектор в оценке инвестиционного климата» Вера Харченко (Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург) «Труд и досуг в корпоративной культуре современной организации» Игорь Подпорин (Белорусский государственный университет, Белоруссия) «Политико-экономическое управление в трудовой сфере современной Беларуси» 13:45-14:45 Перерыв на обед 14:45-15:15 Дневная сессия. Модератор — Станислав Савицкий (СПбГУ). Игорь Смирнов (Университет Констанца, Германия) «Работа ума» 15:20-16:50 Параллельные сессии 4 Труд и занятость: вызовы революции 4.0 и глобализации. Модераторы — Олеся Вередюк (СПбГУ), Вячеслав Бобков (Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН) Александр Дубянский (СПбГУ) «Размывание границ между свободным и рабочим временем как фактор усиления эксплуатации» Алексей Пряхин (РГПУ имени А.И.Герцена) «Проблемы наемных работников в условиях трансформации сферы труда и досуга» Александр Сарна (Белорусский государственный университет, Белоруссия) «Прекариат и автомат. Нужны ли нам роботы-тунеядцы?» Игорь Шичкин (Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова) «Прекаризация и неустойчивая занятость трудящихся-мигрантов в условиях современной глобализации» Труд и досуг в искусстве. Модератор — Павел Лысаков (СПбГУ) Популярная культура. Модератор — Александр Павлов (НИУ ВШЭ, Москва) Александр Павлов (НИУ ВШЭ, Москва) «Репрезентация поколения бездельников в популярной культуре. И последствия» Сергей Левин (НИУ ВШЭ) «Моральная теория в популярных фильмах: может ли массовая культура научить философии Аристотеля?» Эдуард Сафронов (Институт философии РАН, Москва) «Как интернет изменил паттерн “работа — досуг”. Автоматизация против автономии» Борис Подорога (Институт философии РАН, Москва) «Досуг как пространство символического капитала: феномен stories и коммуникация в социальных сетях» Михаил Захаров (ВГИК имени С.А.Герасимова, Москва) «Кинематографический дрейф Оливье Ассайаса» Целеполагание и эффективность в использовании времени. Модератор — Константин Голубев (Белорусский государственный экономический университет; Минская духовная академия, Белоруссия) Сергей Лукин (Белорусский государственный университет, Белоруссия) «Асинхронность ритмов труда в современной цивилизации» Андрей Данилов (Белорусский государственный университет, Белоруссия) «Ритуалы с развлекательным, игровым и релаксационным характером» Константин Голубев (Белорусский государственный экономический университет; Минская духовная академия, Белоруссия) «Христианское представление об эффективности труда и использовании бюджета времени» Петр Лемещенко (Белорусский государственный университет, Белоруссия) «Превращение труда в первую жизненную потребность: иллюзии романтиков или закономерная тенденция?» Философия труда и досуга. Модератор — Евгений Малышкин (СПбГУ) Сергей Шатравский (Белорусский государственный университет, Белоруссия) «Пхова у западных буддистов: отдых или духовная практика?» Илья Мавринский (СПбГУ) «Деятельность как основание: между трудом и досугом» Евгений Малышкин (СПбГУ) «Халат Декарта: о риторике cogito» Лилия Бабынина (Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова) «Труд как основа бытия человека и его эволюция» Юрий Разинов (Самарский национальный исследовательский университет имени С.П.Королева) «Маргинальное время труда и досуга» 17:00-18:30 Параллельные сессии 5 Европейский взгляд на труд и досуг. Модератор — Станислав Савицкий (СПбГУ) Елена Тарандо, Ольга Таранова (СПбГУ) «Труд, досуг и образование в социальных утопиях европейских мыслителей» Жанна Николаева (СПбГУ) «Made in Italy: история, дисциплинарность и культура “медленной жизни”» Валерия Петренко (Томский государственный университет) «Политики праздности: дендизм и героизация повседневности как опыт новой онтологии» Элизабет Шоре (Фрайбургский университет, Германия) «Больше досуга в музей? Из опыта организации выставки, посвященной И.С.Тургеневу, в Баден-Бадене» Елена Варустина (СПбГУ), Екатерина Филипова (ЕГУ, Литва), Юлия Максименкова (Свободный университет Берлина, Германия), Анна Марковичева (РГПУ имени А.И.Герцена) «Традиции и новшества в “труде и досуге” в России и Европе во второй половине XIX — первой половине XX века: экскурс в историю» Труд и досуг в контексте новых технологий. Модератор — Илья Сидорчук (СПбГУ) Бюджет времени и его структура. Модератор — Денис Кадочников (СПбГУ) Между прокрастинацией и акселерационизмом: изобретение новой чувственности. Модераторы — Данила Расков (СПбГУ), Михаил Маяцкий (Университет Фрибура, Швейцария; НИУ ВШЭ) Роман Осминкин (Союз писателей Санкт-Петербурга; Школа вовлеченного искусства «Что делать») «”Это было поэзией навсегда, пока не кончилось”: о переходе качественных критериев оценки текста к количественным» Влад Гагин (Санкт-Петербург) «От депрессивного субъекта капиталистического реализма к возможности действия: можно ли нарезать ускоряющееся время?» Сергей Финогин (Санкт-Петербург) «Качество свободного времени» Елена Фофанова (НИУ ВШЭ) «Телесная перфомативность научного/художественного доклада» Никита Сунгатов (альманах «Транслит») «Поэзия и прокрастинация: стратегии производства художественных текстов в прекарных условиях труда» Круглый стол «Базовый безусловный доход: pro et contra». Участники: Вячеслав Бобков (Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН), Андрей Заостровцев (НИУ ВШЭ), Ростислав Капелюшников (НИУ ВШЭ, Москва), Лаццарато Маурицио (Италия), Григорий Юдин (НИУ ВШЭ; Московская высшая школа социальных и экономических наук, Москва).

Archives Archives Select Month June 2019 (2) May 2019 (2206) April 2019 (2591) March 2019 (2362) February 2019 (2249) January 2019 (1355) December 2018 (1749) November 2018 (2051) October 2018 (2154) September 2018 (1828) August 2018 (1482) July 2018 (1781) June 2018 (2114) May 2018 (1993) April 2018 (1554) March 2018 (1169) February 2018 (1079) January 2018 (1893) December 2017 (2482) November 2017 (2770) October 2017 (2804) September 2017 (2648) August 2017 (2298) July 2017 (2554) June 2017 (2927) May 2017 (2791) April 2017 (2640) March 2017 (3066) February 2017 (2390) January 2017 (2164) December 2016 (2630) November 2016 (2891) October 2016 (2780) September 2016 (3231) August 2016 (2122) July 2016 (2500) June 2016 (3180) May 2016 (825)