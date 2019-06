Dzieci w Kancelarii Premiera

Ciekawi świata mogli sprawdzić się w roli detektywa, policjanta czy sapera. Były pokazy wojskowego sprzętu, samochodów i robotów do zadań specjalnych. Mali odkrywcy mogli zobaczyć ponad 100-letni sprzęt i odczynniki chemiczne w Laboratorium Ignacego Łukasiewicza. Nie zabrakło atrakcji dla pasjonatów gier komputerowych w Mobilnym Centrum Edukacji. To był dzień pełen wrażeń. Mamy nadzieję, że niejedna pociecha wróciła do domu z głową pełną pomysłów. Widzimy się za rok.

Source: President of Poland in Polish