French News: Aeroflot commence ses vols vers Marseille à partir du 1er juin

1er juin 2019, Moscou. – Aeroflot à partir du 1er juin 2019 ouvre ses propres vols Moscou-Marseille. Les vols seront opérés cinq fois par semaine sur les paquebots de la famille Airbus A320 selon le calendrier suivant:

Direction

Vol

Heure de départ *

Heure d’arrivée *

Jours de vol

Moscou – Marseille

SU2378

08h35

11h50

Lun mer ven sam sam dim

Marseille – Moscou

SU2379

12h45

17h40

Lun sam dim

12h55

17h50

Mer ven

* L’heure locale est indiquée: Marseille est la deuxième plus grande métropole et la plus vieille ville de France. Par le nombre d’attractions et de musées, il n’est pas inférieur à Paris. C’est ici que s’est déroulé le tournage du célèbre “Taxi” de Luc Besson. Marseille est réputée non seulement pour son patrimoine culturel, mais également pour son excellente cuisine. Dans les restaurants du Vieux-Port, vous devez absolument goûter à la célèbre soupe à la bouillabaisse ou à la soupe de Marseille. Après Paris, Nice et Lyon, Marseille deviendra le quatrième point de correspondance français reliant les vols Aeroflot à Moscou, qui élargit constamment son réseau de lignes et augmente la fréquence des vols sur des destinations populaires. Au cours de l’horaire d’été 2019, la plus grande compagnie aérienne russe exploite ses propres vols sur 159 liaisons. La géographie des vols couvre 54 pays.Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en appelant le centre de réservation et de réservation d’Aeroflot 24 heures sur 24: + 7- (495) -223-5555 (Moscou), 8- (800) -444-5555 (sans frais en Russie), * 555 (pour les téléphones mobiles) ou dans les propres bureaux de vente de la compagnie aérienne.

AEROFLOT figure parmi les 20 plus grandes compagnies aériennes au monde et Aeroflot possède la flotte la plus jeune au monde parmi les compagnies aériennes avec plus de 100 appareils. En 2018, Aeroflot a transféré 35,8 millions de personnes et compte 55,7 millions de compagnies aériennes du groupe Aeroflot. La meilleure compagnie aérienne d’Europe de l’Est “et a également reçu la note” cinq étoiles “de l’American Aviation Association APEX. Aeroflot est la marque d’aviation la plus reconnaissable au monde selon l’agence Brand Finance. Selon la société américaine de conseil Bain & Company, la compagnie aérienne se classe au quatrième rang des numérisations numériques parmi toutes les compagnies aériennes du monde.

