French News: Dans Khanty-Mansiysk a discuté de l’avancement du projet régional “Le sport – la norme de la vie”

Aujourd’hui, le 1er juin à Khanty-Mansiysk, sous la présidence du ministre des Sports de la Fédération de Russie, Pavel Kolobkov, et du gouverneur de l’Okrug autonome de Khanty-Mansiysk, le sport est la norme de la vie.

Actuellement, dans l’Okrug autonome de Khanty-Mansiysk, 37,5% des résidents d’Ugra pratiquent régulièrement une culture physique et des sports. Afin de porter ce chiffre à 55%, établi par le Président de la Fédération de Russie, les autorités de la région ont mis au point un ensemble de mesures tenant compte des propositions des activistes sociaux, des citoyens actifs et des experts accueillies lors des sessions stratégiques du projet.

Au cours de la réunion, une attention particulière a été accordée à la vulgarisation dans la région du complexe sportif pan-russe “Prêt pour le travail et la défense” (TRP). Pavel Kolobkov a noté qu’Ugra avait participé avec succès à l’expérience du ministère des Sports de la Russie consistant à introduire le complexe TRP chez les personnes handicapées.

«Ugra met en œuvre de nombreux projets pour le développement de sports adaptés, ce qui peut être un exemple pour d’autres régions. Dans la région, le nombre de personnes handicapées impliquées dans le sport est de 26%. C’est le chiffre le plus important du pays. Le district a également mis en œuvre avec succès la mise en œuvre du complexe TRP pour les personnes handicapées, normes de test approuvées cette année », a-t-il déclaré.

Le ministre a également noté que l’Ugra est une région d’échecs. Mettre activement en œuvre un projet visant à impliquer les écoliers dans ce sport. “Ce projet doit être promu et promu”, a souligné Pavel Kolobkov.

«Nous travaillons activement avec toutes les régions. Avec l’Ugra, c’est plus dense, car c’est une région très sportive. Bien qu’il soit à la traîne en ce qui concerne l’offre d’installations sportives pour les résidents », a déclaré le ministre des Sports de Russie.

En réponse, Natalia Komarova a assuré que la région travaillait activement dans ce sens: elle était prête à signer un accord entre le ministère des Sports de Russie, le gouvernement de la région autonome de Khanty-Mansi et la société Lukoil en vue de la création d’un centre régional de formation sportive à Kogalym; En 2020, un complexe sportif devrait être mis en service à Khanty-Mansiysk, qui combinera plusieurs sports; Un complexe sportif d’une superficie de 17 000 mètres carrés a déjà été mis en service à Yugorsk. mètres

«Ce succès doit être stabilisé et augmenté. Plus les possibilités d’éducation physique et de sport sont nombreuses, plus nous espérons pouvoir remplir les indicateurs fixés par le président de la Fédération de Russie, y compris les projets nationaux connexes “, a déclaré le gouverneur.

