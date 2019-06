French News: Journée du don d’organes le 1er juin 2019

Source: DOSB Sous la devise “Right. Important. Vital to life. “La journée nationale du don d’organes, le 1er juin, témoigne de l’importance de la décision personnelle. Elle a lieu chaque année le premier samedi de juin et se tient cette année à Kiel. Le Centre fédéral d’éducation pour la santé (BzgA) l’a souligné dans le rapport suivant: Dans la foulée, le ministre fédéral de la Santé, Jens Spahn, a déclaré: “Plus de 80% des personnes sont favorables au don d’organes. Cependant, seulement un tiers des Allemands ont rempli une carte de donneur d’organes. Découvrez-le, parlez à votre famille et prenez une décision! Près de 10 000 personnes dans notre pays attendent un organe donneur. Chacun de nous pourrait être dépendant d’un organe du donneur demain – ou d’un parent proche. Avec une décision, vous soulagez également votre famille, qui doit sinon répondre à cette question difficile sous un stress émotionnel dans votre cas en cas d’urgence. Mes remerciements à tous ceux qui s’engagent pour le don d’organes! “Le Centre fédéral pour l’éducation à la santé (BZgA) a publié à l’occasion de la journée du don d’organes les résultats de son enquête nationale représentative” Attitude, connaissances et comportement de la population en matière de don d’organes et de tissus en Allemagne 2018 “. Selon ces informations, 84% des personnes interrogées sont favorables au don d’organes et de tissus. Au total, 39% des répondants ont indiqué leur décision de donner des organes et des tissus, que ce soit dans la carte de donneur d’organes et / ou dans un testament de vie. 17% ont pris une décision, mais cela n’est pas documenté par écrit. Heidrun Thaiss, responsable de la BZgA: “Parmi les répondants qui ont déjà pris une décision, l’approbation du don d’organes et de tissus dépasse 72%. Cela reflète une attitude généralement positive. Le travail de sensibilisation de la BZgA vise à utiliser des offres spécifiques pour attirer les citoyens sur le sujet du don d’organes et de tissus et, surtout, à les aider dans leur prise de décision. “Cela inclut notamment de combler les lacunes existantes dans les connaissances. Par exemple, à 48%, près de la moitié des personnes interrogées pensent à tort que vous ne pouvez plus être un donneur d’organes et de tissus après un certain âge. Et environ un quart des répondants ne savent pas que la mort cérébrale est l’état pathologique du don d’organes. Avec la brochure “L’échec irréversible de toutes les fonctions cérébrales (mort cérébrale). Réponses à des questions importantes “et le portail en ligne organespende-info.de informe la BZgA spécifiquement sur ce sujet. Comme le montrent les résultats de l’étude actuelle, la question des options de documentation disponibles pour une décision sur le don d’organes et de tissus implique également de nombreuses personnes. Encore une fois, le BZgA fournit un soutien. La brochure “Ma déclaration sur le don d’organes et de tissus – Possibilités de documentation dans la carte de donneur d’organe et les dispositions pour les patients” et les listes de contrôle associées expliquent clairement ce qu’il faut observer lors de la préparation d’une carte de donneur d’organe et lors de la documentation de la décision de don d’organes et de tissus afin que la volonté de la personne concernée soit légalement documentée et puisse être clairement mise en œuvre. Le rapport de recherche de la BZgA “Attitudes, connaissances et comportement de la population en général pour le don d’organes et de tissus 2018” est disponible en ligne. Entre novembre 2017 et février 2018, 4001 citoyens âgés de 14 à 75 ans ont été interrogés à l’échelle nationale dans le cadre de l’enquête auprès de la BZgA. Une fiche d’information avec les résultats de l’étude est également disponible au téléchargement. Athlètes pour le don d’organes En 1996, l’initiative “Athlètes pour le don d’organes” a été fondée; il est devenu deux ans plus tard, l’organisation à but non lucratif des athlètes pour le don d’organes e.V. (VSO). Ses membres, plus de 100 médaillés d’or olympiques et champions du monde et d’Europe, défendent également l’idée de sauver des vies. (Source: BZgA)

