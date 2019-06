French News: Les Vèmes Jeux Mondiaux des Jeunes Compatriotes ont commencé à Khanty-Mansiysk

Source: Ministère des sports de Russie

Aujourd’hui, le 1er juin, à l’occasion de la Journée internationale des enfants à Khanty-Mansiysk, s’est déroulée la cérémonie d’ouverture des Vèmes Jeux mondiaux des jeunes compatriotes. Plus de 600 enfants de 60 pays participent à des compétitions internationales.

Dans la partie protocolaire de la manifestation, le ministre des Sports de la Fédération de Russie, Pavel Kolobkov, la gouverneure de la région autonome de Khanty-Mansiysk – Ugra Natalia Komarova, et la présidente de la Fédération du sport scolaire russe, Irina Rodnina, ont prononcé un discours de bienvenue.

«Je suis très heureux que les Jeux gagnent en popularité, a déclaré Pavel Kolobkov. «Il y a cinq ans, lors de la première tenue des Jeux, il y avait des représentants d’un peu plus de 25 pays.»

“Traditionnellement, nous organisons des matches dans les régions et les villes les plus sportives de la Fédération de Russie, où avaient déjà eu lieu les grandes compétitions internationales et russophones”, a souligné le chef du ministère des Sports de Russie. – Aujourd’hui, tu es venu à Khanty-Mansiysk, à Ugra. Ici, nous organisons traditionnellement les plus grandes compétitions d’échecs, nous avons récemment organisé les Jeux olympiques des sourds, et l’an prochain nous accueillerons les meilleurs joueurs d’échecs du monde à l’Olympiade d’échecs. ”

«Vous pourrez participer à des compétitions sur les plus grands et plus beaux terrains de sport, où se déroulent des compétitions professionnelles. Mais, bien sûr, les Jeux des compatriotes ne sont pas seulement des compétitions sportives, mais aussi une occasion de socialiser, de se faire des amis, vous aurez de nombreux concours intéressants, vous pourrez vous familiariser avec la culture de cette belle région et l’aimer comme nous l’aimons », Pavel Kolobkov.

«Nous sommes ravis d’avoir choisi notre région pour célébrer le sport, l’amitié et l’enfance», a déclaré Natalia Komarova. – L’idée est née de rassembler le journal des World Compatriots Games. Par conséquent, nous décidons maintenant de créer un journal de votre vie ici à Ugra. Merci d’ouvrir de nouveaux horizons et de nouvelles opportunités pour un monde sans frontières. Vous êtes chez vous!

“Il y a cinq ans, nous étions inquiets. Quelque chose ne fonctionnait peut-être pas pour nous, mais nous étions très heureux de commencer les premiers Jeux”, a déclaré Irina Rodnina. – Aujourd’hui, nous avons déjà un petit anniversaire – les cinquièmes Jeux. Cela signifie que notre travail vit. Cela signifie que c’est nécessaire non seulement pour nous, mais aussi pour vous. Et, comme on dit dans tous les jeux, vous êtes chez vous. Par conséquent, concourez, communiquez, amusez-vous et remplissez vos cœurs de notre amour. “

Khanty-Mansiysk organise pour la première fois une compétition sportive internationale entre enfants de compatriotes vivant à l’étranger. Auparavant, les Jeux avaient été organisés deux fois à Sochi olympique et deux fois dans la capitale de la République du Tatarstan – Kazan.

Les participants participeront à des compétitions de basketball, de futsal, de volleyball, d’échecs, de tennis de table, de gymnastique rythmique et de natation. En outre, les organisateurs leur ont préparé un vaste programme culturel et éducatif.

Les organisateurs des compétitions sont traditionnellement le ministère des Sports de Russie, Rossotrudnichestvo et la Fédération du sport scolaire panrusse, avec le soutien du gouvernement de l’Okrug autonome de Khanty-Mansi.

Les Vèmes Jeux mondiaux des jeunes compatriotes dureront jusqu’au 6 juin.

